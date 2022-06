Cheapest Home Loan: घर खरीदने के लिए लेना है कर्ज? इन बैंकों में मिल रहा सबसे सस्ता होम लोन, देखें लिस्ट

Home Loan का एक फायदा यह है कि आप सेक्शन 80C, 80EE और सेक्शन 24 के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं.

Cheapest Home Loan: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोग जिंदगी भर पैसे जोड़ते हैं, वहीं कई लोग कर्ज लेकर अपने इस सपने को पूरा करते हैं. होम लोन सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्सफ में से एक है जो आपको टैक्स बेनिफिट के साथ सपनों का घर खरीदने में मदद करता है. होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले, आपको अपनी जेब से एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, जिसे डाउन पेमेंट भी कहा जाता है. यह कुल संपत्ति लागत का 10% से 20% के बीच हो सकता है. डाउन पेमेंट का भुगतान करने के बाद, आप शेष राशि होम लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इस राशि को लोन एग्रीमेंट के अनुसार एक निश्चित अवधि में चुकाना होता है. होम लोन के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन आपको फंड मिलेगा या नहीं यह आपकी योग्यता, क्रेडिट स्कोर और इनकम पर निर्भर करता है. भविष्य में पेमेंट में चूक से बचने के लिए लेंडर आपके क्रेडिट हिस्ट्री के माध्यम से आपकी चुकौती क्षमता का आकलन करते हैं. होम लोन एक सिक्योर्ड लोन है, जहां लोन किसी गारंटी पर लिया जाता है. अगर आप मूल राशि और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो लेंडर आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है. Upcoming Cars in June 2022: जून में लॉन्च होंगी Kia EV6 से Maruti Suzuki Brezza तक ये शानदार गाड़ियां, जानिए इनमें क्या है खास मिलता है टैक्स बेनिफिट आप अपने दस्तावेज़ जमा करके ब्रांच में या वित्तीय संस्थान के संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आप क्रेडिट स्कोर, इनकम और अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आपको कुछ दिनों या हफ्तों में ही लोन मिल जाएगा. अपने होम लोन के आधार पर, आप सेक्शन 80C, 80EE और सेक्शन 24 के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. कितना लेना चाहिए लोन? होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको ब्याज दर, अवधि और अन्य नियमों व शर्तों को जान लेना चाहिए. आपको यह हिसाब लगा लेना चाहिए कि अपनी अन्य देनदारियों और जरूरतों के साथ आप कितनी EMI का भुगतान कर सकते हैं. एक सरल नियम यह है कि आपकी EMI आपके टेक-होम वेतन के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास घर खरीदने के लिए धन की कमी है, तो आप राशि बढ़ाने के लिए जॉइंट होम लोन ले सकते हैं. हालांकि, हमेशा इसका आकलन करें कि आप बिना किसी आर्थिक बोझ के ईएमआई के रूप में कितना भुगतान कर सकते हैं. Ethos IPO: निवेशकों को मिलेगा लिस्टिंग गेन का फायदा या होगा नुकसान? कमजोर GMP के बीच क्या है एक्सपर्ट्स की राय होम लोन की ब्याज़ दरें और EMI यहां हमने 30 से ज्यादा ऐसे बैंकों व वित्तीय संस्थानों की लिस्ट दी है, जो सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं. आप यहां ब्याज दरों की तुलना कर सकते हैं और 20 साल के लिए 75 लाख रुपये के लोन के लिए संभावित EMI की जांच भी कर सकते हैं. (Sanjeev Sinha) (डिस्क्लेमर: ये आंकड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस बैंकबाजारडॉटकॉम से जुटाए गए हैं. ये सभी आंकड़े संबंधित बैंकों की वेबसाइट से 26 मई 2022 को लिए गए हैं.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.