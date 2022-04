Car Loan: नई कार खरीदने के लिए लोन लेने का है इरादा? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, रहेंगे फायदे में

कार लोन के लिए लेंडर का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक सही फैसले के ज़रिए आप काफी पैसे बचा सकते हैं. हमने यहां बताया है कि कार लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो नई कार के लिए आपको आसानी से लोन मिल सकता है.

Car Loan: क्या आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं? अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो नई कार के लिए आपको आसानी से लोन मिल सकता है. कार लोन नई गाड़ी के लिए फंड की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं. जब आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप डाउन पेमेंट करते हैं और शेष राशि का भुगतान बैंकों द्वारा किया जाता है. इसके बाद, बॉरोअर कार लोन को ब्याज के साथ किस्तों में चुकाता है. आपकी फंड आवश्यकताओं, मंथली इनकम और क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन अमाउंट तय की जा सकती है. कार खरीदते समय डाउनपेमेंट जितना ज्यादा करेंगे, आपकी ईएमआई का बोझ उतना ही कम होगा. कार लोन के लिए लेंडर का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक सही फैसले के ज़रिए आप काफी पैसे बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कार लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ब्याज की दर कार लोन पर ब्याज दर 6.75% से 9% प्रति वर्ष तक अलग-अलग होता है. कार लोन की ब्याज दर कितनी होगी, यह आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम, लोन टेन्योर, कार कैटेगरी/मॉडल, डाउन पेमेंट जैसी चीजों पर निर्भर करता है. अगर आप सबसे कम ब्याज़ दर पर कार लोन चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से सभी कार लोन ऑफर्स की तुलना कर लेनी चाहिए. लेंडर्स फ्लोटिंग और फिक्स्ड-रेट इंटरेस्ट दोनों विकल्पों के साथ कार लोन प्रदान करते हैं. अपने क्रेडिट स्कोर पर दें ध्यान अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको आकर्षक ब्याज दर पर कार लोन प्राप्त करने में मदद कर सकता है. इसलिए, कार लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना चाहिए. यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो इसे सुधारने के लिए आपको जरूरी कदम उठाने चाहिए. अपने मौजूदा लोन को चुकाने और अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो को कम करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर कर सकते हैं. क्रेडिट स्कोर में सुधार के बाद आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. Tax Planning: नए वित्त वर्ष में कैसी हो आपकी टैक्स प्लानिंग, जानिए किस स्कीम पर कितनी कर सकते हैं बचत सही लोन टेन्योर तय करना जरूरी एक लंबी लोन अवधि आपको कम ईएमआई का भुगतान करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसमें आपको अपनी कुल लोन राशि पर अधिक ब्याज देना होगा. अगर आप अधिक ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं, तो आपको छोटी अवधि का विकल्प चुनना चाहिए. आमतौर पर, लेंडर्स कार लोन चुकाने के लिए 7 साल तक की अनुमति देते हैं. लंबे टेन्योर का विकल्प उन बॉरोअर्स के लिए बेहतर है, जो अधिक ईएमआई नहीं चुकाना चाहते है. लोन पर लागू अन्य शुल्क कुछ लेंडर्स कार लोन पर कम ब्याज लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस और कार लोन से जुड़े अन्य शुल्क भी लगा सकते हैं. इसलिए, ऐसा हो सकता है कि आपको कम ब्याज दर का विकल्प चुनने के बावजूद अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ जाए. इसलिए लोन लेते समय ब्याज दर के साथ ही, लगने वाले अन्य शुल्क पर भी ध्यान देना जरूरी है. री-पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या आप कार लोन टेन्योर से पहले कार लोन चुकाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए. अगर आप अपने कार लोन को प्री-पे या प्री-क्लोज़ करते हैं तो आपका लेंडर प्रीपेमेंट पेनल्टी लगा सकता है. अपना कार लोन लेंडर चुनते समय, पहले से चेक कर लें कि क्या वे कोई प्रीपेमेंट या प्री-क्लोजर पेनल्टी लगाते हैं. Types of Savings Account: हर जरूरत के लिए अलग बचत खाता, खूबियों को समझकर चुनें अपने लिए बेस्ट लोन एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें कभी-कभी कार लोन के लिए आवेदन करते समय यह बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन बाद में आपको इसमें पछताना भी पड़ सकता है. अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो लोन एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें. लेंडर कितनी बार ब्याज दर में बदलाव करेगा? आपके लोन पर क्या शुल्क लागू हैं? इन सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े. कार लोन का विकल्प कभी-कभी कुछ लोगों का लोन एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ अन्य विकल्प हो सकते हैं. आप कार खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एफडी, सोने के बदले लोन, और अन्य सिक्योर्ड लोन ऑप्शन्स का चुनाव भी कर सकते हैं. (The author is CEO, BankBazaar.com)

