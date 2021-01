गारंटीड इनकम4लाइफ प्लानः लाइफ कवर के साथ, गारंटीड आय और सुविधाजनक प्रीमियम भुगतान का मिलेगा विकल्प

Guaranteed Income4Life Plan: केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्लान ‘गारंटीड इनकम4लाइफ‘ लाॅन्च किया है. यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है. इसमें बीमाधारक को परिवार समेत लाइफ कवरेज के साथ शार्ट टर्म और लाॅन्ग टर्म के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है. इस प्लान की एक बड़ी खासियत यह भी है कि बीमाधारक प्रीमियम भुगतान या गारंटीड आय का विकल्प अपनी सुविधा अनुसार चुन सकता है.

कंपनी के एमडी और सीईओ अनुज माथुर का कहना है कि ग्राहकों की जरूरतों और गिरती ब्याज दरों को देखते हुए हमने एंड-टू-एंड गारंटीड फायदों के साथ एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाया है. इस प्लान के तहत आजीवन सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, जल्दी सेवानिवृत्ति आदि कवर किया जाता है. ‘गारंटीड इनकम4लाइफ‘ प्लान को खासकर जोखिम नहीं लेने वाले निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह प्लान नियमित गारंटीड पेआउट के साथ मैच्योरिटी लाभ भी देता है.

प्लान के तीनों विकल्प में बीमाधार को गारंटीड फायदों के साथ लाॅयल्टी एडिशन भी मिलता है. प्रोटेक्शन और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस प्लान में कई अन्य लाभ जैसेकि लोन सुविधा, डेथ बेनेफिट, हाई प्रीमियम बूस्टर और मैच्योरिटी के बाद कम्यूटेड वैल्यू प्राप्त करने का भी विकल्प मिलता है. इसके अलावा, आयकर कानून के तहत टैक्स छूट का भी फायदा बीमाधारक ले सकता है.

प्रोटेक्शनः आकस्मिक दुर्घटना पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा

गारंटीड लाभः पॉलिसी की शुरुआत में ही पॉलिसी के सभी फायदों की गारंटी

इनकम पेआउट्सः रेग्युलर इनकम के रूप में मैच्योरिटी आय का भुगतान

बच्चे के भविष्य की सुरक्षाः आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आगे के प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और योजना के अनुसार भुगतान किया जाएगा.

फ्लैक्सिबिलिटीः नियमित आय सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक हो सकती है. जरूरत पर कभी भी प्लान का लाभ नियमों के अनुसार लिया जा सकता है.

टैक्स छूटः आयकर कानून के तहत टैक्स छूट का लाभ

