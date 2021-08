Stock Tips : August में इन शेयरों में करें खरीदारी, भारी मुनाफे का बन रहा है मौका

गुरुवार ( 5th August 2021) को सेंसेक्स और निफ्टी (Nifty 50) दोनों रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. निफ्टी ने 16,300 के आंकड़े को पार कर लिया तो सेंसेक्स 54,700 के लेवल के पार पहुंच गया. जुलाई में शेयर बाजार में जबरदस्त रैली दिखी थी. अगस्त में अब तक बाजार में उतनी रैली नहीं दिखी है लेकिन Axis Securities का मानना है कि मार्केट अभी और अच्छा परफॉर्म करेगा. इसका मानना है कि दिसंबर, 2021 तक निफ्टी 17,400 तक भी पहुंच सकता है.

आइए देखते हैं Axis Securities ने इस महीने किन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और उनका क्या टारगेट प्राइस है-

बैंक मैनेजममेंट का मानना है कि बैंक की ओर से दिया जाने वालाअ अलग-अलग लोन बढ़ेगा. ग्रोथ में इजाफा होगा. , Axis Securities का मानना है कि अपने पियर बैंकों के मुकाबले में एक्सिस बैंक में विस्तार की ज्यादा संभावना है

Axis Securities का मानना है कि बैंक का अन-सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोफाइल काफी मजबूत है.

कंपनी का कनेक्विटी बिजनेस दो साल में 23 से 31 फीसदी बढ़ा है. इसका 80 फीसदी रेवेन्यू 20 फीसदी ग्राहकों से आ रहा है.

एचसीएल टेक्नॉलोजी लिमिटेड मैनेजमेंट ने कहा है इसका ITS and ERS बढ़ेगा लेकिन P&P नरम रहेगा और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सिंगल डिजिट में बढ़ेगा

टेक महिंद्रा का मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रहा है. इस दौरान इसका रेवेन्यू 10,198 करोड़ रुपये का रहा. पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 4.8 फीसदी बढ़ा है.

LUPIN के पोर्टफोलियो में अमेरिकी बाजार में चलने वाली Albuterol, Solosec और Levothyroxine जैसी दवाएं हैं. भारत में भी इसका chronic portfolio मजबूत है. इसके ग्रोथ मार्केट्स में बायोसिमिलिरिटीज के बढ़ने की संभावना है, जो इसका रेवेन्यू बढ़ा सकती है.

एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि रिटेल पर फोकस करने और मजूबत फीस इनकम. पर्याप्त कैपिटलाइजेशन और बेहतर प्रोविजिनिंग की वजह से इस शेयर में मजबूती दिख रही है.

Axis Securities का मानना है कि Equitas Small Finance Bank का मुनाफा बढ़ने से इसकी रेटिंग बढ़ेगी, एसेट क्वालिटी और रिटर्न रेश्यो भी बढ़ेगा

कोविड के बावजूद Varun Beverages का प्रदर्शन अच्छा रहा है. ग्रॉस मार्जिन भले ही में दबाव में दिख रहा हो लेकिन कमाई अच्छी रही है.

(Article : Surabhi Jain)

