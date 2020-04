अक्षय तृतीया पर ऑनलाइन मिल रहा है सोना, 1 रुपये में भी खरीदने का मौका

How to buy gold online on Akshay Tritiya: रविवार यानी 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है. कोरोना महामारी की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. इस वजह से सब लोग अपने घरों में बंद हैं. वह बाहर बाजारों और दुकानों पर जाकर सोना नहीं खरीद सकते हैं. हालांकि, अगर आप चाहें तो आप घर बैठे ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं. अक्षय तृतीया के मौके पर आप मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm, PhonePe और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत गोल्ड रश प्लान में सोना खरीद सकते हैं. सोना खरीदने के ये सभी विकल्प MMTC-PAMP या SafeGold या दोनों के साथ मिलकर ऑफर किए जा रहे हैं. इनमें 1 रुपये में सोना खरीदने का मौका भी मिल रहा है.

इसके अलावा टाटा के ज्वैलरी ब्रांड Tanishq से भी आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं. यहां गोल्ड और डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 25 फीसदी की छूट भी है. कल्याण ज्वैलर्स भी अक्षय तृतीया के मौके पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गोल्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट बेच रहा है. Malabar Gold & Diamonds भी अक्षय तृतीया पर ऑनालइन ऑफर लेकर आया है. गोल्ड मेकिंग चार्जेज पर 30 फीसदी और डायमंड मेकिंग चार्जेज पर 20 फीसदी तक छूट मिल रही है.

