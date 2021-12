Stock Tips : बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर के ये दो शेयर करवा सकते हैं बंपर कमाई, जानें एक्सपर्ट्स की राय और नया टारगेट प्राइस

आनेवाले दिनों में बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों की भी वापसी हो सकती है.

एयरटेल के शेयर मुनाफा दे सकते हैं

तेजड़िये शेयर बाजार पर एक बार फिर हावी होने की कोशिश में हैं. निफ्टी लगातार मजबूत होता दिख रहा है और मार्केट में रिकवरी के संकेत मिलने लगे हैं. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ने एक बार बैंकिंग शेयरों को निवेशकों का पसंदीदा बना दिया है. नवंबर में बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयर में काफी बिकवाली हुई थी, लेकिन फिर इनमें वापसी देखी गई . टेक्निकली तौर पर देखें तो निफ्टी 17350 के ऊपर बने रहने के संकेत दे रहा है और यहां से 17650 और 17777 के जोन में पहुंच रहा है वहीं नीचे की ओर से यह 17250 से लेकर 17100 के जोन में दिख रहा है. हालांकि वोलेटिलिटी इंडेक्स 19 से घट कर 16.06 पर आ गया है. वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी और नीचे आएगा और आगे बाजार में तेजड़ियों की पकड़ बनती दिख रही है. आनेवाले दिनों में बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों की भी वापसी हो सकती है. फिलहाल इन दो शेयरों में अच्छे मुनाफे का मौका दिख रहा है. Canara Bank

रेटिंग – BUY

टारगेट – 237 रुपये

स्टॉप लॉस- 213 रुपये पिछले शुक्रवार को इस शेयर में काफी तेज रैली दिखी थी. दिन के ज्यादातर वक्त यह DMA से ऊपर 2580 पर ट्रेड कर रहा था. यह शेयर आउटपरफॉर्म करता दिख रहा है. 198 रुपये तक नीचे जाकर इस शेयर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है. चार्ट स्ट्रक्चर को देखते इस शेयर के 237 रुपये की ओर बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं. लिहाजा इस शेयर को 213 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकता है. Bharti Airtel

रेटिंग- BUY

टारगेट – 750 रुपये

स्टॉप लॉस- 693 रुपये पिछले दो महीनों के दौरान टेलीकॉम शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी दोबारा लौटती दिखी है. भारती एयरटेल का शेयर इस सेक्टर का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला शेयर है. नवंबर में यह 781 रुपये पर पहुंच कर करेक्ट हुआ था. यह शेयर हायर रेंज में ट्रेड करता दिख रहा है. साप्ताहिक और मासिक चार्ट आरएसआई ओसिलेटर पर यह सकारात्मक पोजीशन में दिख रहा है. चार्ट स्ट्रक्चर को दखने पर भारती एयरटेल के शेयर के 750 रुपये के जोन की ओर बढ़ने की संभावना दिख रही है. इसलिए इस शेयर में 693 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है. ( Article: Rahul Shah) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

