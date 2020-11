बैंक कम कर रहे हैं FD रेट; ना लें टेंशन, डेट ETF में मिल सकता है हाई रिटर्न

Debt ETF: बैंकों में एफडी पर घटती ब्याज दरें और हाल ही में कुछ बैंकों के डिफॉल्ट होने के कारण फिक्स्ड इनकम वाले निवेशकों के सामने निवेश के लिए समस्या खड़ी हो गई है. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की बात करें तो 1 साल के एफडी पर ब्याज दर 4.9 फीसदी है. डिफॉल्ट्स और इकोनॉमिक स्लोडाइन की चिंताओं के बीच निवेशक अपने निवेश की सुरक्षा के बारे में अधिक सोच रहा है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ योजनाओं और आरबीआई की फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड्स जरूर सुरक्षित हैं और बेहतरीन रिटर्न देते हैं लेकिन यहां लिक्विडिटी की समस्या सामने आती है. ऐसे में डेट ETF एक बेहतरीन विकल्प है.

बांड ईटीएफ की एक मेच्योरिटी अवधि होती है जिसके कारण इसके पोर्टफोलियो में शामिल सिक्योरिटीज पर कोई मार्केट रिस्क नहीं होता. बांड ईटीएफ के पोर्टफोलियो में ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू बांड या संयुक्त रूप से ट्रिपल ए रेटेड और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs) होते हैं. ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू बांड सोवरेन सिक्योरिटी के समान होते हैं और एसडीएल राज्यों द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटी होते हैं जो क्वासी सोवरेन (quasi-sovereign) हैं. ईटीएफ आमतौर पर इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग की तरह ही होते हैं और इनकी खरीद या रिडेंप्शन में एएमसी की कोई भूमिका नहीं होती है. हालांकि बड़े ट्रांजैक्शन में जब बड़े निवेशकों की डिमांड बढ़ती है तो एएमसी यूनिट तैयार करने में अपनी भूमिका निभाता है.

अगर आप बांड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो इसके कई लाभ हैं.

बांड ईटीएफ में निवेश करने के लिए किसी ब्रोकर के पास या मोबाइल आधारिक ट्रेडिंग ऐप पर एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. इनकी खरीद या रिडेंप्शन एएमसी या म्यूचु्अल फंड डिस्ट्रिब्यूटर के जरिए नहीं होती है, बल्कि यह आप ही करते हैं. पोर्टफोलियो और मेच्योरिटी डेट जैसी डिटेल्स एएमसी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. आप अपने कैश फ्लो के हिसाह से मेच्योरिटी चुनकर इसे खरीद सकते हैं.

(Writer- Joydeep Sen, Corporate Trainer (debt markets) and Author)

