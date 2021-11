Paytm के गिरते शेयरों को संभालने की कोशिश, एंकर निवेशक BlackRock और Canada Pension ने बढ़ाई हिस्सेदारी

लिस्टिंग के बाद पेटीएम (Paytm) के शेयरों में भारी गिरावट के बाद इसमें कई बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है. पेटीएम के शेयर अपनी लिस्टिंग कीमत से 41 फीसदी तक गिर चुके हैं. ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक ब्लैकरॉक इंक ( BlackRock Inc.) और कनाडा पेंशन ( Canada Pension) ने मंगलवार और बुधवार को पेटीएम में और हिस्सेदारी खरीदी. दोनों इसके एंकर निवेशक भी हैं. दोनों की ओर से और ज्यादा हिस्सेदारी की खरीदारी के बाद गुरुवार को पेटीएम (Paytm) के शेयरों में 7 फीसदी की रैली देखी गई और यह बढ़ कर 1875 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि यह अपने इश्यू प्राइस से 2150 रुपये से अभी भी दूर है.

पेटीएम के शेयरों में लिस्टिंग के बाद भारी गिरावट देखने को मिली है. यह 1990 के दशक में डॉटकॉम बुलबुला फटने के बाद किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का सबसे खराब प्रदर्शन है. हालांकि पेटीएम के शेयरहोल्डर्स में वारेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, मासायोसी सन्स की सॉफ्टबैंक ग्रुप दिग्गज निवेशक शामिल हैं लेकिन विश्लेषकों ने कंपनी की वैल्यूएशन और मुनाफा कमाने के इसके रास्ते पर सवाल उठाया है. ज्यादातर निवेशक इसके बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं. Macquarie Capital Securities ( India) Ltd ने तो इसका टारगेट प्राइस 1200 रुपये रखा था. यह बुधवार को बंद हुए इसके शेयर प्राइस से 32 फीसदी कम है.

पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी के शेयरों में गिरावट को इसके मुनाफे कमाने की क्षमता पर सवालिया निशान नहीं माना जा सकता है. हम इस सेक्टर में लंबी पारी खेलने के लिए हैं. हम अपनी योजनाओं पर विचार कर जल्द ही इन्हें लागू करेंगे. पेटीएम का आईपीओ 18300 करोड़ रुपये का था. यह देश का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ था.

