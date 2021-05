BitCoin में आ रही है गिरावट; निवेश के लिए सुनहरा मौका या रहें दूर, एक्सपर्ट का ये है मानना

दुनिया भर में BitCoin के प्रति निवेशकों का क्रेज अभी भी बना हुआ है लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें आ रही गिरावट से वे अपने निवेश को लेकर सशंकित हुए हैं. इस साल के मध्य अप्रैल में 65 हजार डॉलर के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचने के बाद से इसमें गिरावट जारी है. पिछले कुछ समय में दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल Elon Musk के खास एलान और चीन के नियामकीय फैसले से इसमें जबरदस्त गिरावट आई. Coindesk के मुताबिक बिटक्वाइन के भाव इस समय 36,426.86 डॉलर (26.6 लाख रुपये) हैं जो कि रिकॉर्ड भाव 64,829 डॉलर (47.23 लाख रुपये) से करीब 44 फीसदी सस्ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जिन कारणों से बिटक्वाइन में गिरावट आ रही है, वे बने रहे तो इसके भाव में अधिक तेजी की उम्मीद कम है.

ब्लूमबर्ग बिटक्वाइन एनालिस्ट्स ने जब बिटक्वाइन के भाव 54 हजार डॉलर के करीब थे तो दावा किया था कि इसकी कीमत 4 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है. एनालिस्ट्स ने 2013 और 2017 में इसके भाव में आई तेजी के आधार पर यह अनुमान लगाया था. ब्लूमबर्ग के मंथली क्रिप्टो आउटलुक जो 6 अप्रैल को जारी हुआ था, उसमें बिटक्वाइन और क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को बेहतर बताया गया था लेकिन उस समय मस्क भी इसके प्रति सकारात्मक थे. अब धीरे-धीरे स्थिति में बदलाव आ रहा है तो ऐसे में बिट क्वाइन को लेकर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है. बिटक्वाइन में एकाएक जबरदस्त गिरावट आती रही है. अप्रैल में अप्रैल महीने में एक ही दिन में इसके भाव 70 फीसदी से अधिक गिर गए थे और इसके भाव 233 डॉलर से लुढ़क कर 67 डॉलर हो गए थे.

सेबी रजिस्टर्ड निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी से जब इसे लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिटक्वाइन में निवेश की सलाह वे नहीं देंगे क्योंकि इसे लेकर कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है. जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, वे अपने रिस्क पर कर सकते हैं लेकिन कुछ समय में प्रॉफिट मिले तो एग्जिट कर लेना चाहिए.

