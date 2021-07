केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का एलान

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए, महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का एलान किया. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया जा रहा है. यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.

The Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and pensioners has been increased from 17% to 28%. This will be applicable from 1st July 2021: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/SCy3AS2hoN

इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशधारकों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकार के कोष पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कोविड-19 महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को फ्रीज कर दिया था, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बकाया थीं. ठाकुर ने कहा कि इस कदम से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा.

अब सीधे खरीद सकेंगे सरकारी सिक्योरिटीज, RBI का रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट देगा यह सुविधा

एक रिलीज में कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और पेंशनधारकों का डीआर 1 जुलाई 2021 से बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें बेसिक पे/ पेंशन के 17 फीसदी की मौजूदा दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है.

PIB ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट करके कहा कि कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की तीन किस्तों को बहाल कर दिया है, जिसमें बेसिक पे/ पेंशन की 17 फीसदी की मौजूदा दर से 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.