JhunJhunwala Portfolio: बिग बुल ने अपने इस फेवरिट शेयर में कम की होल्डिंग, अगर आपके पास है तो क्या करें? बेचें या बने रहें

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh JhJhunwala) यूं तो अपने शेयरों के लेकर काफी बुलिश रहते हैं लेकिन कभी-कभी अपनी सधी रणनीति के तहत इनमें हिस्सेदारी भी घटाते रहते हैं. फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्युपिन (Lupin) के शेयर भी उन्हीं में शामिल हैं. झुनझुनवाला के पास इस कंपनी की 1.6 फीसदी हिस्सेदारी थी. कंपनी के 72.45 लाख शेयर उनके पास थे. लेकिन अब उन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी घटा कर एक फीसदी से भी नीचे कर दी है.

ल्युपिन (Lupin)के शेयर फिलहाल 949 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बीएसई का सेंसेक्स अपने नए शिखर पर है. पिछले पांच दिन में यह शेयर आधा फीसदी गिर चुका है. पिछले एक महीने में इसमें 2.4 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 4.14 फीसदी की गिरावट आई है. एनालिस्ट्स का कहना है कि फार्मा सेक्टर को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं लेकिन ल्युपिन (Lupin) के घटते ROE से निवेशकों को नुकसान हो रहा है. कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉरमेंस भी कमजोर रहा है.

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह के मुाबिक ल्युपिन के मुताबिक फार्मा सेक्टर की अच्छी ग्रोथ की वजह से कंपनी का आउटलुक स्थिर लग रहा है . भारत में फार्मा सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है और अमेरिका में दवाओं को बढ़ती बिक्री की वजह से इसके मार्जिन में इजाफा हो सकता है. लिहाजा निवेशक मीडियम टर्म में 980 रुपये के टारगेट के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं.

हालांकि Tips2Trades के को-फाउंडर और ट्रेनर ए आर रामचंद्रन का कहना है कि शेयर मार्केट में रैली के बावजूद ल्युपिन के शेयर से हाई-प्रोफाइल निवेशक निकल रहे हैं. उनका फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर के शेयरों में दिलचस्पी कम हो रही है. इस वजह से मजबूत बुल मार्केट के बावजूद ल्युपिन के शेयरों पर दबाव बना हुआ है. उनका कहना है कि टेक्निकली 980 रुपये पर शेयर में मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है. चूंकि यहां से ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिख रही है इसलिए आने वाले ट्रेड सेशन में यह 920-930 रुपये पर रह सकता है.

