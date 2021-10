Stock Tips : डिफेंस सेक्टर की इस सरकारी कंपनी के शेयरों में दिख रहा है काफी दम, जानिए निवेशकों को कितना मिल सकता है मुनाफा

सरकारी कंपनी Bharat Electronics Limited (BEL) ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अपने रेवेन्यू में 12 से 15 फीसदी के इजाफे की उम्मीद जताई है. हालांकि यह पहले बनाए गए 15 से 17 फीसदी के लक्ष्य से कम है. हाल में कंपनी और एनालिस्ट्स की बैठक में कंपनी ने कहा कि उसका 180 अरब रुपये का ऑर्डर पाइपलाइन में है.

सरकार की ओर से डिफेंस प्रोडक्शन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने से कंपनी का मार्जिन बढ़ सकता है. कंपनी का कहना है कि उसके सिविल काम का रेवेन्यू भी 15 फीसदी से बढ़ कर 25 फीसदी पर पहुंच सकता है. कंपनी के कामकाज इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने इसके शेयर का टारगेट प्राइस 225 रुपये से बढ़ा कर 244 रुपये कर दिया है. फर्म ने इसे BUY की रेटिंग दी है.

सरकार की ओर से ‘मेक इन इंडिया’ प्रोग्राम को बढ़ावा देने से कंपनी को फायदा हो रहा है. कंपनी प्रबंधन का कहना है कि रक्षा मंत्रालय के स्वदेशीकरण पोर्टल पर 692 आइटम अपलोड किए गए हैं. कंपनी प्राइवेट वेंडर्स के लिए टेस्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने के साथ मैन्यूफैक्चरिंग में भी हिस्सा ले रही है. कंपनी डिफेंस बजट में सिंगल डिजिटल में बढ़ोतरी की तुलना में अपना रेवेन्यू 13 फीसदी बढ़ने की उम्मीद लगा रही है. कंपनी का कहना है कि उसका फोकस घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग पर है . इससे उसे फायदा होगा.

कंपनी के पास 558 अरब रुपये का ऑर्डर बुक है. इस साल अब तक 53 अरब रुपये का ऑर्डर मिल चुका है. वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही की तुलना में ऑर्डर बुक 2 फीसदी बढ़ चुका है. वित्त वर्ष 2021-22 में एयर फोर्स से 80 से 100 अरब रुपये, आर्मी से 40 से 50 अरब रुपये और नेवी से 30 से 40 अरब रुपये का ऑर्डर मिल सकता है. कंपनी का 30 से 40 अरब रुपये का नॉन डिफेंस ऑर्डर भी बढ़ सकता है.

मेडिकल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरिंग, होमलैंड सिक्योरिटी, रेलवे के ऑटोमैटिक टोलिंग गेट और स्मार्ट सिटी BEL के फोकस एरिया हैं. इसके लिए 300 से 500 अरब रुपये के कैपेक्स की जरूरत होगी, जो आगे बढ़ भी सकती है. कंपनी को दिल्ली मेट्रो से ट्रायल ऑर्डर भी मिला है, जो बड़े ऑर्डर में तब्दील हो सकता है.कंपनी के पास बढ़ते ऑर्डर को देखते हए Jefferies ने BEL के शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ा कर 244 रुपये कर दिया है.

