बैंक फ्रॉड: फर्जी ई-मेल से रहें अलर्ट, नहीं तो साफ हो सकता है आपका खाता

How to avoid Bank Fraud: देश में बैंक धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जैसे-जैसे बैंक से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं, लोगों को आसानी तो हुई है, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. फिशिंग ई-मेल ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी का एक नया तरीका है, जिसके मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में इनसे बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. बैंक भी ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ चीजें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर वे धोखाधड़ी से बच सकते हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है जिन्हें ध्यान में रखकर फिशिंग ई-मेल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.

Fraudsters are finding various new ways to cheat people. Phishing email is one of the ways these fraudsters are targeting people. Keep following the #PNBKaFunda for important Security Advisories and learn the ways to avoid them. pic.twitter.com/GuSywtlToQ

सबसे पहले ई-मेल के URL को ब्राउजर में चेक करें. हमेशा यह चेक करें कि URL की स्पेलिंग सही है या नहीं. हमेशा किसी वित्तीय या निजी जानकारी को मांगने वाले ई-मेल को लेकर सतर्क रहें, खासकर जब उसमें जानकारी को तुरंत मांगा गया हो. जब आपको संदेह हो, तो किसी संदिग्ध ई-मेल में पूछे गए सवालों का जवाब न दें और इसके साथ ही किसी संदिग्ध वेबसाइट पर जानकारी न डालें. उन ई-मेल का कभी भी जवाब नहीं दें जहां आपकी निजी जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स के बारे में पूछा गया हो.

इसके अलावा किसी अटैचमेंट या फाइल को डाउनलोड करते समय सतर्क रहें. किसी भी निजी जानकारी को देने से पहले एक बार ई-मेल भेजने वाले की आईडी को ध्यान से देखें. इसके अलावा अपनी निजी या वित्तीय जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि को ई-मेल के जरिए किसी के साथ साझा न करें. आप एंटीवायरस, एंटीस्पाईवेयर और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें.

अपने वेब ब्राउजर को हमेशा अपडेट करें और फिशिंग फिल्टर को इनेबल करें. इसके साथ ही ऐसे किसी ई-मेल या सोशल मीडिया मैसेज पर कभी क्लिक न करें जिसकी आपको उम्मीद या जरूरत न हो. जिस ई-मेल पर आपको संदेह है, उसे मत खोलिए. इसके साथ ऐसे ई-मेल की, प्रमाणिकता की जांच करने के लिए कंपनी को फोन करें.

अलग-अलग चीजों जैसे खरीदारी, निजी काम आदि के लिए अलग ई-मेल अकाउंट का इस्तेमाल करें. कुछ अटैचमेंट खासकर ZIP फाइल को कभी न खोलें और run.exe फाइल से भी बचें. अपने निजी काम के लिए बैंक के कॉरपोरेट ई-मेल एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करें. किसी भी स्पैम ई-मेल को न खोलें. सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कभी भी संदेह वाली इमेज और वीडियो को न खोलें. बैंक की डिटेल मांगने वाले फोन कॉल का जबाव न दें. फर्जी फोन कॉल से सावधान रहना जरूरी है. आपके अकाउंट को कन्फर्म करने वाले किसी मैसेज का कभी भी जवाब न दें.

