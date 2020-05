Paytm ने यूजर्स को किया अलर्ट! डबल फायदे का लालच देकर हो रही है ठगी

अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है कि पेटीएम (Paytm) अकाउंट में पैसे भेजिए और इसका डबल मिलेगा तो अलर्ट हो जाएं. यह एक फ्रॉड है. इस बारे में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने आगाह किया है. शर्मा ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा है कि ऐसे किसी मैसेज के झांसे में न आएं.

दरअसल शर्मा को एक ट्विटर यूजर ने इस तरह के मैसेज के बारे में जानकारी दी थी. यूजर इस फ्रॉड का शिकार बन चुका था. उसने अपने मैसेज में शर्मा को बताया है कि टेलिग्राम का एक ग्रुप यूजर्स से पैसा पेटीएम करने को कह रहा है और दावा कर रहा है कि बदले में पैसे भेजने वालो को धनराशि दोगुनी होकर मिलेगी. शिकार बना यूजर 2000 रुपये गंवा चुका है.

And here, someone’s priorities are so wrong ‼️ Why would you send money to someone , and expect double in return ????????⁉️ Never fall for such illogical baits❌ https://t.co/X9QGNzXRI2 pic.twitter.com/VdxiWvmO7h

पिछले साल नवंबर में भी पेटीएम से ठगी का मामला सामने आया था. उस वक्त भी पेटीएम के पेटीएम फाउंडर ने लोगों को फर्जी कॉल, एसएमएस से सावधान रहने की अपील की थी. जालसाज फर्जी कॉल और SMS के जरिए पेटीएम KYC के नाम पर ठगी करते थे.

