Insurance Mis-selling : इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों के इस वादे से सावधान! आप बुरी तरह ठगे जा सकते हैं

क्या आपको लोन की जरूरत है और कोई इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर करे तो? आपको सिर्फ कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होगी. जब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो लोन देने वाली कंपनी इसमें से अपना पैसा ले लेंगी. इंटरेस्ट फ्री लोन देने के नाम पर आजकल लोगों के पास ऐसे फोन खूब आ रहे हैं. लेकिन सावधान हो जाइए, यह मिस सेलिंग के जरिये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों का जाल है. पिछले दिनों इंदौर में रहने वाले एक शख्स को फर्जीवाड़ा कर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों का कॉल आया. उन्होंने उस शख्स को सिर्फ तीन फीसदी पर पर्सनल लोन दिलाने का वादा किया. उस शख्स को सिर्फ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी थी. नई दिल्ली में एक शख्स से प्रीमियम का दस गुना लोन दिलाने का वादा कर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई.

लोन दिलाने के नाम पर इंश्योरेंस मिस सेलिंग की घटना सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में तेजी से देखने को मिल रही है. दिल्ली स्थित शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म समाधान के एक आंकड़े के मुताबिक इंश्योरेंस मिस सेलिंग के 70 फीसदी मामले लोन के बहाने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से जुड़े हैं. हर महीने समाधान को ऐसी शिकायतें मिलती हैं, जिनमें शिकायतकर्ता को लोन दिलाने के बदले इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई होती है. एक बार जब इस तरह लोन दिलाने का वादा करने वाले किसी शख्स को फांस लेते है तो वे उन्हें उन ब्रोकरों के हवाले कर देते हैं, जो इन्हें सबसे ज्यादा कमीशन देता है.

इंश्योरेंस कंपनियों को इस तरह की धोखाधड़ियों के बारे में पता है लेकिन इन पर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लग पा रहा है. Bharti AXA Life Insurance के मुताबिक इस तरह के मामले में ब्रोकर या एजेंट्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है. अगर यह साबित हो गया कि ग्राहक को लोन दिलाने के बहाने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है तो ब्रोकर या एजेंट का कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया जाता है. Bharti AXA Life Insurance की वेरिफिकेशन टीम ग्राहक से पूछती है क्या उसे पॉलिसी बेचने के एवज में लोन दिलाने का वादा किया गया है. जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पता चलता है कि ठगी करने वाला शख्स इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है. वह ग्राहक फंसा कर और अपना कमीशन लेकर गायब हो जाता है. इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं होती. इसलिए जब भी कोई आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के एवज में लोन दिलाने का वादा करे तो सावधान हो जाएं, आपसे ठगी हो सकती है.

