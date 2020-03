SBI के नाम पर आ रहे हैं फ्रॉड SMS, न दें डिटेल वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नाम पर फ्रॉड मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं. मैसेज में फर्जी लिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर लोगों से उनकी पर्सनल और कार्ड डिटेल्स मांगी जा रही हैं. SBI ने इस तरह के मैसेज पर कोई भी व्यक्तिगत या बैंकिंग डिटेल साझा करने से मना किया है. यह जानकारी SBI के ट्विटर हैंडल पर एक यूजर द्वारा किए गए ट्वीट से मिली है.

यूजर ने SBI को टैग कर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. स्क्रीनशॉट में दिख रहे लिंक पर व्यक्ति से नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व पासवर्ड, जन्मतिथि और कार्ड की डिटेल्स मांगी गई हैं.

स्क्रीनशॉट डालने वाले यूजर ने SBI से इस मामले पर गौर करने का आग्रह किया. उसके बाद SBI की ओर से किए गए रिप्लाई में बैंक ने यूजर को इस लिंक पर किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से मना किया है. साथ ही cybercrime.gov.in पर इस लिंक की शिकायत करने की भी हिदायत दी है.

Please do not share any personal details on this link and please register the complaint on this link – https://t.co/d3aWRrftOA

RBI नहीं लाया है 1000 रु का कोई नया नोट, फर्जी है खबर

SBI अक्सर अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को फ्रॉड मैसेज, ईमेल या कॉल से सावधान रहने की सलाह देता रहता है. बैंक साफ तौर पर कई बार कह चुका है कि SBI या उसके इंप्लॉई किसी भी तरह का पेमेंट लिंक कभी नहीं भेजते हैं और न ही VPS-UPI, यूजर आईडी, पिन, इंटरनेट बैंकिंग, पासवर्ड, CVV नंबर, OTP आदि संबंधी संवेदनशील सूचना फोन, SMS या ईमेल के जरिए मांगते हैं. इसलिए इस तरह के झांसे में न आएं. न ही फेक कस्टमर केयर नंबरों के चक्कर में न पड़ें. हमेशा SBI की आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi से ही कॉन्टैक्ट ओर ब्रांच की सूचना लें और इंटरनेट से मिले बैंक/ब्रांच नंबरों पर कॉल न करें.

SBI लोगों से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या कोई भी अन्य पर्सनल/अकाउंट संबंधी सूचना साझा न करने के लिए भी हिदायत दे चुका है. बैंक का कहना है कि अगर इन डिटेल के जरिए कोई कस्टमर्स का नुकसान करता है तो SBI उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

