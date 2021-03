SIP Return: 5 साल में 3 लाख के हुए 11 लाख, एसआईपी करने से पहले जानें सबकुछ

How to Start SIP: शेयर बाजार में तेजी के साथ ही म्यूचुअल फंडों का रिटर्न भी बेहतर होने लगा है. लॉकडाउन के बाद इक्विटी फंडों में जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिससे एक्सपर्ट एक बार फिर म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर पॉजिटिव हुए हैं. म्युचुअल फंड में निवेश करने का सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी (SIP). एसआईपी में अपना पैसा एक मुश्त जमा करने की जगह हर महीने में तय किस्त के आधार पर जमा कर सकते हैं. छोटे रिटेल निवेशकों को यह एक बड़ी सुविधा है. क्योंकि इसमें समय समय पर अपने निवेश का आकलन कर एसआईपी की राशि बढ़ाई जा सकती है. एसआईपी में लंबी अवधि में हाई रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है. बाजार में ऐसी बहुत सी एसआईपी स्कीम है जिनमें निवेशक 100 से 500 रुपये में भी अपना निवेश शुरु कर सकते हैं.

बाजार में ऐसी कई म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, जिनमें पिछले 5 साल में 15 से 25 फीसदी तक सालाना के हिसाब से रिटर्न मिला है.

PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड

5 साल का रिटर्न: 25%

5 साल में 5000 मंथली SIP की वैल्यू: 11 लाख रुपये

(कुल निवेश: 3 लाख रुपये)

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 713 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.64% (31 जनवरी, 2021)

कोटक स्मालकैप फंड

5 साल का रिटर्न: 23%

5 साल में 5000 मंथली SIP की वैल्यू: 10.54 लाख रुपये

(कुल निवेश: 3 लाख रुपये)

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 2539 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.60% (31 जनवरी, 2021)

मिरे एसेट्स इमर्जिंग ब्लूचिप

5 साल का रिटर्न: 23%

5 साल में 5000 मंथली SIP की वैल्यू: 10.47 लाख रुपये

(कुल निवेश: 3 लाख रुपये)

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 14146 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.75% (31 जनवरी, 2021)

SBI स्मालकैप फंड

5 साल का रिटर्न: 23%

5 साल में 5000 मंथली SIP की वैल्यू: 10.47 लाख रुपये

(कुल निवेश: 3 लाख रुपये)

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6594 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (31 जनवरी, 2021)

Axis मिडकैप फंड

5 साल का रिटर्न: 23%

5 साल में 5000 मंथली SIP की वैल्यू: 10.44 लाख रुपये

(कुल निवेश: 3 लाख रुपये)

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 8608 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.52% (31 जनवरी, 2021)

(source: value research)

एसआईपी शुरू करने के लिए KYC की प्रक्रिया जरूरी होती है. इसके लिए पैनकॉर्ड, एड्रेसप्रूफ, पासपोर्ट आकार के फोटोग्रॉफ और चेकबुक आपके पास होने चाहिए. SIP पेमेंट के डेबिट के लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी देने होंगे. ऑनलाइन ट्रांसजैक्शन के लिए आपको एक यूजर नेम और पॉसवर्ड बनाना होगा. ऑनलाइन एसआईपी शुरु करने के लिए आप किसी फंड हाउस के वेबसाइड पर जाकर एसपीआई चुन सकते हैं.

(नोट: हमने यहां फंड की जानकारी उनके प्रदर्शन के आधार पर दी है. बाजार के अपने जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एडवाइजर की सलाह लें.)

