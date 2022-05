SIP: करोड़पति बनाने वाली 6 म्यूचुअल फंड स्कीम, 5000 रु मंथली निवेश से मिला 1.25 करोड़ तक का फंड

SIP लंबी अवधि में निवेश को बढ़ावा देने का वाला विकल्प है. इसमें किसी फंड में एकमुश्त पैसा लगाने की बजाए मंथली निवेश की सुविधा मिलती है.

म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा लगाने का एक सुरक्षित और बेहतर तरीका है. (File)

Best Mutual Funds for SIP: म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा लगाने का एक सुरक्षित तरीका है. इसमें सीधे किसी स्टॉक में पैसे लगाने की जगह म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग शेयरों में पैसा लगाते हैं, जिससे निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है. हालांकि म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाने का और सुरक्षित तरीका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP है. यह लंबी अवधि को बढ़ावा देने का वाला विकल्प है, जिसमें बाजार के कई रिस्क कम हो जाते हैं. एडवाइजर हमेशा लंबी अवधि तक SIP चलाने की बात करते हैं. इससे कंपाउंडिंग का भी जबरदस्त फायदा इसमें मिलता है. असल में SIP में निवेशकों को किसी फंड में एकमुश्त पैसा लगाने की बजाए मंथली निवेश की सुविधा मिलती है. कई ऐसे फंड हैं, जिनमें मिनिमम 100 रुपये से भी निवेश शुरू किया जा सकता है. यह छोटे रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर तरीका है. उन्हें अपनी बचत में से एक तय रकम हर महीने निवेश करना होता है. इसमें समय समय पर वे अपने निवेश की समीक्षा भी कर सकते हैं. जिसके आधार पर SIP में टॉप अप कराने या पॉज करने की भी सुविधा मिलती है. बाजार में ऐसी कई स्कीम हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में निवेशकों को करोड़पति बना दिया है. ICICI Prudential Technology Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 20% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1.25 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 42.37 लाख रु

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 8478 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.03% (30 अप्रैल, 2022 तक) SBI Consumption Opportunities Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 19% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1.14 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 42.43 लाख रु

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 953 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.51% (30 अप्रैल, 2022 तक) Nippon India Growth Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 19% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1.12 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 73 लाख रु

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 12,178 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.89% (30 अप्रैल, 2022 तक) SBI Magnum Global Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 18.75% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1.05 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 53 लाख रु

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 4953 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.03% (30 अप्रैल, 2022 तक) ICICI Prudential FMCG Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 18.53% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 41 लाख रु

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 908 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.50% (30 अप्रैल, 2022 तक) SBI Large & Midcap Fund 20 साल में SIP रिटर्न: 18.22% सालाना 5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 1 करोड़ रु

1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 44 लाख रु

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6599 करोड़ (30 अप्रैल, 2022 तक)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.08% (30 अप्रैल, 2022 तक) (source: value research)

