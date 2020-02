20 साल में चाहिए 3 करोड़, 10 हजार की मंथली SIP से हो जाएगा काम? चेक करें बेस्ट फंड का रिटर्न

Financial Planning With Mutual Fund SIP: 30 साल के रितेश ने अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय 20 साल में 3 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसमें 20 साल बाद उनके बच्चों की शादी ब्याह से लेकर खुद के लिए फंड रखने का लक्ष्य है. उन्होंने अभी से 20 साल तक 10 हजार रुपये हर महीने निवेश करने का मन बनाया है. रितेश को किसी फंड एडवाइजर ने म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश की सलाह दी है. अब सवाल उठता है कि क्या 10 हजार मंथली SIP से 20 साल में 3 करोड़ जुटाने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा.

म्यूचुअल फंड आज के दौर में भविष्य के लिए किए जाने वाले निवेश का एक पॉपुलर विकल्प है. वहीं, म्यूचुअल फंड SIP निवेशकों को यह सुविधा भी देता है कि वे एकमुश्त निवेश करने की बजाए अपना निवेश मंथली आधार पर करें. इसका फायदा यह है कि आप समय समय पर अपने निवेश का आंकलन कर सकें और उसी आधार पर एसआईपी जारी रखें या कुछ कम कर सकें. फिलहाल कैपिटल मार्केट में ऐसे कई बेहतर फंड हैं, जिन्होंने लंबी अवधि के दौरान निवेशकों को जमकर रिटर्न दिया है. हमने यहां 20 साल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप फंड की जानकारी दी है.

20 साल में SIP रिटर्न: 18.22%

20 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 2.90 करोड़ रुपये

20 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 28.42 लाख रुपये

एसेट्स: 6,844 करोड़ (31 दिसंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.87% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

मिनिमम SIP: 100 रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

टॉप होल्डिंग: वरुन बेवरेजेज, चोलामंडलम फाइनेंशियल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सिटी यूनियन बैंक, भारत फोर्ज, ICICI बैंक

20 साल में SIP रिटर्न: 18.10%

20 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 2890 करोड़ रुपये

20 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 27.84 लाख रुपये

एसेट्स: 773 करोड़ (31 दिसंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.12% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ऊपर

मिनिमम SIP: 5000 रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 150 रुपये

टॉप होल्डिंग: बाटा इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, वोल्टास, सिटी यूनियन बैंक, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल

20 साल में SIP रिटर्न: 17.70%

20 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 2.66 करोड़ रुपये

20 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 26.04 लाख रुपये

एसेट्स: 7,583 करोड़ (31 दिसंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.92% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

मिनिमम SIP: 5000 रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कंसाई नैरोलेक पेंट्स, रैमको सीमेंट्स, BPCL

20 साल में SIP रिटर्न: 17.36%

20 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 1.86 करोड़ रुपये

20 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 24.58 लाख रुपये

एसेट्स: 7,327 करोड़ (31 दिसंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.97% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: हाई

मिनिमम SIP: 500 रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

टॉप होल्डिंग: ICICI बैंक, एसबीआई, NTPC, HDFC बैंक, इंफोसिस, एलएंडटी

20 साल में SIP रिटर्न: 16.28%

20 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 2.24 करोड़ रुपये

20 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 20.41 लाख रुपये

एसेट्स: 512 करोड़ (31 दिसंबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.60% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: —

मिनिमम SIP: 5000 रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

टॉप होल्डिंग: ITC, एचयूएल, मैरिको, टाटा ग्लोबल बेववरेजेज, रिलैक्सो फुटवियर्स, नेसले इंडिया

सोर्स: वैल्यू रिसर्च

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.