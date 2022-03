FY23: नए साल में ​SIP के लिए बेस्ट 5 स्कीम, 5 साल में 29% सालाना की दर से बढ़ा पैसा, चेक करें एक्सपेंस रेश्यो

म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने का सही समय है. पुराने निवेशक हैं तो हालिया करेक्शन के बाद यूनिट बढ़ा सकते हैं.

फाइनेंशियल ईसर 2022 म्यूचुअल फंड के लिहाज से बेहतर रहा है. (image: pixabay)

Mutual Funds SIP: फाइनेंशियल ईयर 2022 म्यूचुअल फंड के लिहाज से बेहतर रहा है. इस दौरान इक्विटी फंड के अलग अलग सेग्मेंट में निवेशकों को 20 से 48 फीसदी तक औसत रिटर्न मिला है. वहीं इन सेग्मेंट की अलग अलग स्कीम ने इससे भी ज्यादा रिटर्न दिए. अब नया फाइनेंशियल आने का है तो निवेशकों को एक बार फिर अपने पोर्टफोलियो के आंकलन करने का समय है. वहीं अबतक निवेश नहीं किया है तो नए इन्वेस्टर्स हालिया करेक्शन का लाभ उठाकर बेहतर स्कीम चुन सकते हैं. कैपिटल मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, इस वजह से जो निवेशक सीधे इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, वे म्यूचुअल फंड के जरिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. SIP शुरू करने का सही समय BPN फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने का सही समय है. पुराने निवेयाक हैं तो हालिया करेक्शन के बाद यूनिट बढ़ा सकते हैं. उनका कहना है कि अगर नए निवेशक हैं और बाजार से रिस्क लेने की क्षमता है और लंबी अवधि का टारगेट है तो मिडकैप, लार्ज एंड मिडकैप और स्मालकैप सेग्मेंट से बेहतर स्कीम चुन सकते हैं. वहीं मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो मल्टी एसेट अलोकेशन थीम वाली स्कीम पर फोकस करें. बाजार से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड स्कीम बेहतर विकल्प हैं. कुछ पैसा एसेट अलोकेशन थीम वाली स्कीम में भी लगाएं. लंबी अवधि के लिए एकमुश्त निवेश करने का विकल्प चुनते हैं तो लार्जकैप फंड पर भी नजर रख सकते हैं. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund कटेगिरी: Large & MidCap

5 साल का रिटर्न: 21 फीसदी

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 5 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 21,084 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.71% (28 फरवरी, 2022) Axis Midcap Fund कटेगिरी: MidCap

5 साल का रिटर्न: 22.6 फीसदी

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 5.24 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 16,518 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.47% (28 फरवरी, 2022) Kotak Small Cap Fund कटेगिरी: Small Cap

5 साल का रिटर्न: 29 फीसदी

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 6.10 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 6660 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.48% (28 फरवरी, 2022) Canara Robeco Bluechip Equity Fund कटेगिरी: Large Cap

5 साल का रिटर्न: 18.5 फीसदी

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 4.75 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 6,142 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.37% (28 फरवरी, 2022) BOI AXA Tax Advantage Fund कटेगिरी: ELSS

5 साल का रिटर्न: 21.5 फीसदी

5000 रुपये मंथली SIP की वैल्यू: 4.75 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 539 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.35% (28 फरवरी, 2022) (source: value research) SIP करने के बड़े फायदे अनुशासित होकर निवेश करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है.

SIP के जरिए लंबी अवधि में निवेश कर कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं.

कास्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है.

फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड और राशि.

एकमुश्त करने की बजाए हर महीने निवेश के विकल्प से जेब पर दबाव कम होता है.

म्‍यूचुअल फंड में निवेश में पूरी तरह ट्रांसपरेंसी यानी पारदर्शिता रहती है.

फंड मैनेजर आपका कितना पैसा किस स्‍टॉक में लगा रहा है, इसकी पूरी डिटेल आप ऑनलाइन जब चाहें देख सकते हैं. (Disclaimer: यहां जानकारी एक्सपट्र से बात चीत के आधार पर दी गई है. वहीं फंड की जानकारी उनके 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

