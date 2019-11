निवेश करते समय रिस्क से लगता है डर? अपनाएंं ये तरीके, नहीं होगा नुकसान

Best investment options with minimum Risk: बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इसमें होने वाले रिस्क से वो डरते हैं. अलग-अलग लोगों की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है. यह कई चीजों जैसे उम्र, आमदनी, वित्तीय जिम्मेदारी आदि पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए एक युवा में एक रिटायर हो चुके व्यक्ति के मुकाबले रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है. एक युवा के पास किसी खराब वित्तीय स्थिति से रिकवर करने के लिए पूरा करियर होता है. जबकि एक रिटायर हो चुके व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता. तो, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि यह कैसे पता लगाया जाए कि किस निवेश में रिस्क कम है और कैसे कम रिस्क वाले निवेश में भी अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है.

निवेश के सभी विकल्पों में कम रिस्क नहीं होता. खासकर, इक्विटी से जुड़े निवेश जैसे शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड आदि. इनमें कभी भी आपको घाटा हो सकता है. जबकि अगर आप सोने, FD, PPF, KVP, NSC इनके मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं और ये रिस्क को नहीं चाहने वाले निवेशकों के लिए अच्छे ऑप्शन हैं. हालंकि, कम रिस्क वाले निवेश के ऑप्शन को चुनते हुए अपने फाइनेंनशियल गोल को ध्यान में रखें. इनमें निवेश करते समय व्यक्ति इनकी टैक्स छूट, लगने वाले चार्ज, निवेश से बाहर निकलने के नियमों के बारे में पता चलें.

आप किस्‍तों में निवेश कर सकते हैं. इसके लिए आप Systematic Investment Plan (SIP) को चुन सकते हैं. अगर आप एकमुश्त अमाउंट में निवेश करना चाहते हैं, तो आप एक फिक्सड अमाउंट को डेट फंड या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं.

एफडी भी निवेश करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. एफडी में निवेश करते समय लंबी अवधि में होने वाले फायदे को जान लें. एफडी की राशि को अलग-अलग बैंकों में बांट दीजिए और हर फंड में 1 लाख रुपये से कम की राशि रखें जिससे बैंक के बंद होने की स्थिति में नुकसान का खतरा कम हो. अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने चाहते हैं, तो अलग-अलग डेट फंड्स में अपना पैसा डालिए और कई म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ निवेश करें, इससे कम रिस्क होगा.

आप जितना रिटर्न चाहते हैं, वो अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक निवेशक को 5 साल बाद घर खरीदने के लिए उसे 10 लाख रुपये की जरूरत है. आप 8 फीसदी रिटर्न मानकर 14,000 रुपये प्रति महीने का निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद आप 10 लाख रुपये जुटा पाएंगे. तो अगर निवेशक को 8 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न चाहिए. तो उस मुताबिक रिस्क को भी बढ़ाना पड़ेगा.

By: Ravi Jain

