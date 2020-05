15 साल में सबसे सस्ता लोन! SBI Vs HDFC Vs ICICI Vs BoB, 30 लाख के लोन पर कहां कितनी बनेगी EMI

Home Loan: रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) शुक्रवार को मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 40 बेसिस प्वॉइंट की कटौती कर दी है. अब रेपो रेट 4.40 फीसदी से घटकर 4 फीसदी रह गया है. केंद्रीय बैंक के रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती से होम लोन की ब्याज दर लगभग 7 फीसदी के आसपास आने की उम्मीद है. यह पिछले 15 सालों में सबसे निचला स्तर है. इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक द्वारा यह कदम उठाए जाने से बहुत से लोगों को अब अपने मकान का सपना पूरा होता दिख रहा होगा. बता दें कि पिछले ​दिनों लगातार आरबीआई ने रेट कट किया है, जिससे लोन की दरें भी बैंकों ने घटाई हैं. हालांकि अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार प्रमुख बैंकों की ब्याज दरों को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे आपकी बचत हो सके.

बता दें कि अक्टूबर 2019 में होम लोन को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला किया गया था. इसके बाद से अब तक होम लोन दरों में 1.4 फीसदी की कमी आ चुकी है. हालांकि जिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और बैंकों ने अपने होम लोन दरों को रेपो रेट से नहीं लिंक किया है, वो आरबीआई द्वारा इस कटौती का फायदा नहीं दे पाएंगे. दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहंचाने के लक्ष्य से आरबीआई ने बैंकों से वरीयता वाले सेक्टर लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक करने को कहा था. इसमें होम लोन भी शामिल था. इनमें से अधिकतर बैंकों ने रेपो रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के तौर पर चुना.

SBI

मौजूदा ब्याज दर: 7.4 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 23,985 रुपये

कुल ब्याज: 27,56,325

कुल पेमेंट: 57,56,325

HDFC

मौजूदा ब्याज दर: 7.85 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 24,814 रुपये

कुल ब्याज: 29,55,328

कुल पेमेंट: 59,55,328

ICICI बैंक

मौजूदा ब्याज दर: 8.65 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 26,320 रुपये

कुल ब्याज: 33,16,850

कुल पेमेंट: 63,16,850

बैंक आफ बड़ौदा

मौजूदा ब्याज दर: 8.70 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 26,416 रुपये

कुल ब्याज: 33,39,765

कुल पेमेंट: 63,39,765

PNB हाउसिंग फाइनेंस

मौजूदा ब्याज दर: 8.95 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 26,895 रुपये

कुल ब्याज: 34,54,892

कुल पेमेंट: 64,54,892

नोट: यहां होमलोन पर ब्याज दर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की वेबसाइट से लिए गए हैं. यह मौजूदा ब्याज दर हैं. आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद इनमें अबतक परिवर्तन नहीं हुए हैं.

