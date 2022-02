SIP के लिए 5 स्टार रेटिंग वाली बेस्ट 5 स्कीम, 33% सालाना तक रहा है 5 साल का रिटर्न

इक्विटी निवेश का ऐसा विकल्प है, जिसमें कम समय में आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हें. लेकिन बहुत से लोग सीधे इक्विटी में पैसे लगाने से बचते हैं. उनके लिए म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में पैसा लगाने का एक सुरक्षित विकल्प है. म्यूचुअल फंड में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP आज के दौर में बेहद पॉपुलर हो चुका है. SIP के जएि आपको एकमुश्त पैसे निवेश करने की बजाए मंथली बेसिस पर पैसे लगाने की सुविधा मिलती है. हर महीने एक तय रकम आप इसके जरिए निवेश कर सकते हैं. टाइमफ्रेम आपके द्वारा निर्धारित टारगेट के अनुसार हो सकता है. इसमें आप समय समय पर अपने निवेश का आंकलन भी कर सकते हैं. किसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने जा रहे हैं तो सिर्फ उस स्कीम के पिछले रिटर्न को ही आधार नहीं बनाना चाहिए. बल्कि उस फंड की रेटिंग भी देखनी चाहिए. अगर म्यूचुअल फंड की रेटिंग मजबूत है तो उस स्कीम में रिस्क कम होता है. वहीं रेटिंग अच्छी होने पर रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस भी बढ़ जाता है. हमने यहां वैल्यू रिसर्च द्वारा दी गई 5 स्टार रेटिंग वाली कुछ स्कीम का चुनाव किया है, जिनमें 5 साल में एक मुश्त निवेश या SIP करने पर हाई रिटर्न मिला है. Quant Tax Plan एकमुश्त निवेश पर 5 साल में रिटर्न: 25% सालाना

1 लाख रुपये की 5 साल में वैल्यू: 3 लाख रुपये SIP करने पर 5 साल में रिटर्न: 33% सालाना

5000 रुपये मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 6.7 लाख रुपये इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. वहीं 500 रुपये से ही SIP शुरू की जा सकती है. 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 789 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेश्यो 0.57 फीसदी था. Axis Small Cap Fund एकमुश्त निवेश पर 5 साल में रिटर्न: 23% सालाना

1 लाख रुपये की 5 साल में वैल्यू: 2.8 लाख रुपये SIP करने पर 5 साल में रिटर्न: 28.5% सालाना

5000 रुपये मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 6 लाख रुपये इस फंड में कम से कम 5000 रुपये से एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. वहीं 500 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है. 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 8411 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेश्यो 0.36 फीसदी था. PGIM India Midcap Opportunities एकमुश्त निवेश पर 5 साल में रिटर्न: 22% सालाना

1 लाख रुपये की 5 साल में वैल्यू: 2.68 लाख रुपये SIP करने पर 5 साल में रिटर्न: 31% सालाना

5000 रुपये मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 6.3 लाख रुपये इस फंड में कम से कम 5000 रुपये से एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. वहीं 1000 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है. 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 4363 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेश्यो 0.42 फीसदी था. Mirae Asset Tax Saver एकमुश्त निवेश पर 5 साल में रिटर्न: 21% सालाना

1 लाख रुपये की 5 साल में वैल्यू: 2.57 लाख रुपये SIP करने पर 5 साल में रिटर्न: 22.5% सालाना

5000 रुपये मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 5.2 लाख रुपये इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. वहीं 500 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है. 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 10,972 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेश्यो 0.41 फीसदी था. BOI AXA Tax Advantage एकमुश्त निवेश पर 5 साल में रिटर्न: 20% सालाना

1 लाख रुपये की 5 साल में वैल्यू: 2.49 लाख रुपये SIP करने पर 5 साल में रिटर्न: 22% सालाना

5000 रुपये मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 5.2 लाख रुपये इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एकमुश्त निवेश किया जा सकता है. वहीं 500 रुपये से SIP शुरू की जा सकती है. 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 546 करोड़ रुपये था. जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेश्यो 1.57 फीसदी था.

