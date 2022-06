Mutual Funds: 5 साल में पैसा ट्रिपल करने वाली 5 स्कीम, 28% तक सालाना की दर से मिल रहा है रिटर्न

बाजार में उठापठक के चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में भले ही शॉर्ट टर्म या 1 साल तक का रिटर्न बिगड़ा है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों ने इसके जरिए अच्छा पैसा बनाया है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश का एक सुरक्षित तरीका है. (File)

Best Equity Mutual Fund Scheme: बाजार में उठापठक के चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में भले ही शॉर्ट टर्म या 1 साल तक का रिटर्न बिगड़ा है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों ने इसके जरिए अच्छा पैसा बनाया है. बीते 5 साल की बात करें तो कई म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेशकों का पैसा 3 गुना या इससे भी अधिक बढ़ा दिया है. असल में इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश का एक सुरक्षित तरीका है. अगर निवेशक इक्विटी में निवेश करना चाहें, लेकिन उनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा नहीं है तो यह एक बेहतर विकल्प है. एडवाइजर म्यूचुअल फंड में रिस्क प्रोफाइल समझकर एक लक्ष्य तयकर लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह देते हैं. लंबी अवधि में निवेश के चलते इनमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. निवेशक एकमुश्त या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं. Mutual Fund की शॉपिंग लिस्ट; HDFC, M&M, Maruti, Infosys समेत इन 10 स्टॉक पर बढ़ा भरोसा, BFSI पहली पसंद Tata Digital India Fund 5 साल में रिटर्न: 28% CAGR

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.45 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11.56 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 150 रुपये

कुल एसेट्स: 5512 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.35% (30 अप्रैल, 2022) ICICI Pru Technology Fund 5 साल में रिटर्न: 27.5% CAGR

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.36 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11.97 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 100 रुपये

कुल एसेट्स: 8772 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.71% (30 अप्रैल, 2022) ABSL Digital India Fund 5 साल में रिटर्न: 26% CAGR

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.21 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11.27 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 1000 रुपये

कम से कम SIP: 100 रुपये

कुल एसेट्स: 3028 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.70% (30 अप्रैल, 2022) SBI Tech Opportunities Fund 5 साल में रिटर्न: 24.70% CAGR

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 11 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 1000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

कुल एसेट्स: 2416 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (30 अप्रैल, 2022) Quant Infrastructure Fund 5 साल में रिटर्न: 21.30% CAGR

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.65 लाख रुपये

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 12.15 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम SIP: 1000 रुपये

कुल एसेट्स: 573 करोड़ (31 मई, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.64% (31 मई, 2022) (source: value research)

