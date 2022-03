Midcap Mutual Funds: रिटर्न चार्ट पर बेस्ट 5 स्कीम, 10 साल में 6 गुना तक मिला है रिटर्न, आपने किया है SIP?

मिडकैप फंड के रिटर्न चार्ट पर नजर डालें तो लंबी अवधि में निवेशकों ने यहां से जमकर मुनाफा कमाया है.

मिडकैप सेग्मेंट में निवेश के विकल्प ज्यादा है, वहीं ये रिटेल निवेशकों की पसंद भी हैं. (pixabay)

Best Midcap Funds to Invest: मिडकैप सेग्मेंट में निवेश के विकल्प ज्यादा है, जिससे ये रिटेल निवेशकों की पसंद हैं. हालांकि मिडकैप स्टॉक्स में लार्जकैप की तुलना में रिस्क ज्यादा होता है. लेकिन अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो सीधे इक्विटी में पैसे लगाने की बजाए मिडकैप म्यूचुअल फंड का भी रुख कर सकते हैं. मिडकैप फंड के रिटर्न चार्ट पर नजर डालें तो लंबी अवधि में निवेशकों ने यहां से जमकर मुनाफा कमाया है. बीते 10 साल के रिटर्न चार्ट की बात करें तो अलग अलग फंड ने इस दौरान 20% CAGR से रिटर्न दिया है. 10 साल में निवेशकों का पैसा यहां 6 गुना तक बढ़ गया है. SIP के जरिए भी निवेया करने वालों के पास अच्छा खास फंड तैयार हो गया. यहां हमने सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड स्कीम की जानकारी दी है. चेक करें कि ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं. Axis Midcap Fund 10 साल में रिटर्न: 20% CAGR 10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 6.23 लाख रुपये

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 16 लाख रुपये

कम से कम कितना एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम कितना SIP: 500 रुपये

लॉन्च डेट: 18 फरवरी, 2011

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 18.30%

कुल एसेट्स: 16,518 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.84% (31 जनवरी, 2022) Kotak Emerging Equity Fund 10 साल में रिटर्न: 19.72% CAGR 10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 6 लाख रुपये

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 16.5 लाख रुपये

कम से कम कितना एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम कितना SIP: 1000 रुपये

लॉन्च डेट: 30 मार्च, 2007

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 13.67%

कुल एसेट्स: 17,380 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.80% (31 जनवरी, 2022) SBI Magnum Midcap Fund 10 साल में रिटर्न: 19.50% CAGR 10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 6 लाख रुपये

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 15.5 लाख रुपये

कम से कम कितना एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम कितना SIP: 500 रुपये

लॉन्च डेट: 29 मार्च, 2005

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 16.37%

कुल एसेट्स: 6591 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.95% (31 जनवरी, 2022) UTI Mid Cap Fund 10 साल में रिटर्न: 19% CAGR 10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 5.79 लाख रुपये

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 15 लाख रुपये

कम से कम कितना एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम कितना SIP: 500 रुपये

लॉन्च डेट: 7 अप्रैल, 2007

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 17.83%

कुल एसेट्स: 6441 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.81% (31 जनवरी, 2022) Invesco India Mid Cap Fund 10 साल में रिटर्न: 19% CAGR 10 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 5.71 लाख रुपये

10 साल में 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 15 लाख रुपये

कम से कम कितना एकमुश्त निवेश: 1000 रुपये

कम से कम कितना SIP: 500 रुपये

लॉन्च डेट: 19 अप्रैल, 2007

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 15.11%

कुल एसेट्स: 2115 करोड़ (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.22% (31 जनवरी, 2022) (source: value research)

