कॉरपोरेट FD: 5 साल की जमा पर 8.5% सालाना तक है ब्याज, क्या 2021 में लगाना चाहिए पैसे?

Corporate FD or Bank FD: भारत में बैंक या डाकघर की फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाएं बेहद ही पॉपुलर हैं. निवेश की जब भी आती है तो ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता में एफडी ही होता है. वाजिब भी है क्योंकि यहां एक तो निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है, दूसरा जिस ब्याज दर पर एफडी लॉक करते हैं, मेच्योरिटी तक वहीं ब्याज मिलता है. लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस के चलते जहां आरबीआई ने ब्याज दरों में भारी कटौती की, वहीं बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में भी लगातार कटौती की है. वहीं पिछले 5-6 साल में प्रमुख बैंकों की एफडी की दरें 2.5 फीसदी तक घट चुकी हैं. ऐसे में लोगों का रूझान कॉरपोरेट एफडी की ओर गया है. कॉरपोरेट एफडी पर अभी बैंकों के मुकाबले 2 से 3 फीसदी सालाना तक ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. हालांकि कॉरपोरेट एफडी को लेकर उनके मन में कुछ सवाल भी हैं.

कॉरपोरेट डिपॉजिट कंपनी द्वारा जारी की जाती है. कॉरपोरेट एफडी में ब्याज दर बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा आफर की जाती हैं. लेकिन यह कंपनियों के कारोबार से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें बैंक की तुलना में जोखिम होता है. मसलन अगर कंपनी डिफाल्ट कर गई तो पैसा फंसने का डर होता है. हालांकि मजबूत और ज्यादा रेटिंग वाली कंपनियों की एफडी में जोखिम कम होता है. यह बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, जैसे बैंक एफडी.

कॉरपोरेट एफडी में आमतौर मेच्योरिटी की अवधि 6 माह से 3 साल और 5 साल तक की होती है. कुछ कॉरपोरेट एफडी इससे भी लंबी अवधि के होते हैं. वहीं कॉरपारेट एफडी 8 से 8.5 फीसदी तक सालाना रिटर्न आफर कर रहे हैं. मसलन बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनियां एफडी पर 7.85 फीसदी से 8.05 फीसदी तक सालाना ब्याज दे रही हैं.

महिंद्रा फाइनेंस 5.70%–6.45% 15 से 60 महीना

मुथूट कैपिटल 7.75%–8.00% 1–5 साल

LIC हाउसिंग फाइनेंस 5.65%–5.75% 1–5 साल

बजाज फिनसर्व 5.94%–6.60% 12 से 60 महीना

HDFC लिमिटेड 5.65%–6.05% 12 से 84 महीना

PNB हाउसिंग 5.90%–6.70% 12 से 120 महीना

श्रभ्राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 7.25%–8.09% 12 से 60 महीना

ICICI होम फाइनेंस 5.30%–6.10% 12 से 120 महीना

सुंदरम फाइनेंस 5.75%–6.25% 12 से 36 महीना

KTDFC 8.00%–7.75% 1–5 साल

हॉकिंस कूकर 10.25%–10.75% 12 से 36 महीना

सोर्स: https://www.paisabazaar.com/

बड़े बैंकों की बात करें, तो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 5.7 फीसदी के करीब सालाना ब्याज दे रहा है. वहीं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, पीएनबी, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एफडी पर 6 फीसदी से 6.50 फीसदी सालाना ब्याज दे रहे हैं.

