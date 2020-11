Baal Aadhaar: बच्चे का बनवाने जा रहे हैं आधार कार्ड, जरूर साथ ले जाएं ये डॉक्युमेंट

Baal Aadhaar Documents: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने (UIDAI) बड़ों के साथ-साथ बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की भी सुविधा दे रखी है. यहां तक कि नवजात शि​शु का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है. UIDAI बच्चों का नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है. इसे बाल आधार कार्ड भी कहते हैं. बाल आधार मां या पिता में से किसी एक के आधार से लिंक होता है. बाल आधार में मां-बाप अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं.

अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बाल आधार कार्ड बनवाना है तो साथ में ये डॉक्युमेंट आधार इनरॉलमेंट सेंटर लेकर जाएं-

बच्चा 5 से 15 साल के बीच का है तो उसका आधार बनवाने के​ लिए ये डॉक्युमेंट चाहिए होंगे-

5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं. इसलिए इतने छोटे बच्चों के आधार इनरॉलमेंट के वक्त उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं लिए जाते हैं, केवल फोटो ली जाती है.

बच्चे के 5 साल का होने के बाद उसकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स ली जाती हैं. उसके बाद बच्चे के बड़ा होने पर उसके बायोमेट्रिक्स में बदलाव आता है. लिहाजा बच्चे के 15 साल का होने पर ये डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी है ताकि बच्चा बड़ा होने के बाद अपने आधार को आसानी से इस्तेमाल कर सके.

बता दें कि बच्चों की बायोमेट्रिक्स का अपडेशन फ्री है. इसके लिए कोई डॉक्युमेंट नहीं चाहिए होता है. केवल बच्चे को उसके आधार कार्ड के साथ निकटतम आधार केन्द्र ले जाना होता है.

