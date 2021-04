Axis Bank: फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर डबल चार्ज, 1 मई से बचत खाते में इतना बैलेंस होना जरूरी

Axis Bank Hike Service Charges: क्या आपका सैलरी अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक में है. अगर हां तो यह खबर आपके काम की है. एक्सिस बैंक ने 1 मई से बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने का नियम बदल दिया है. वहीं 1 मई से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर मौजूदा समय की तुलना में डबल चार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा भी बैंक ने अन्य सर्विसेज के लिए चार्ज पहले से बढ़ा दिया है. बता दें कि एक्सिस बैंक ने 27 अप्रैल को अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं. बैंक घाटे से मुनाफे में आया है और मार्च तिमाही में बैंक को 2677 करोड़ का मुनाफा हुआ है. फिलहाल अगर आप बैंक के कस्टमर हैं तो इन बदलावों के बारे में जान लें.

एक्सिस बैंक 1 मई 2021 से न्यूनतम एवरेज बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया है. मेट्रो शहरों में एक्सिस बैंक के ईजी सेविंग्स स्कीम्स वाले अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है. यह सभी घरेलू और एनआरआई ग्राहकों पर लागू होगा.

वहीं सेमी अर्बन और रूरल एरिया में प्राइम और लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है.

एक्सिस बैंक से कैश निकालना भी अब पहले से महंगा पड़ेगा. एक्सिस बैंक हर महीने 4 ATM ट्रांजैक्‍शन या 2 लाख रुपये का फ्री ट्रांजैक्‍शन फ्री देता है. इसके बाद अतिरिक्‍त ट्रांजैक्‍शन पर चार्ज देना होता है. अभी तक फ्री लिमिट के बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये कटते हैं. अब 1 मई से अब ग्राहकों को फ्री लिमिट के बाद प्रति 1000 रुपये के कैश विड्रॉल पर 10 रुपये देने होंगे.

बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, अब बैंक 25 पैसे प्रति SMS की दर से चार्ज वसूलेगा. वर्तमान में 5 रुपए प्रति माह का चार्ज लेता है. एसएमएस अलर्ट फीस मैक्सिमम 25 रुपये प्रतिमाह रहेगी. बता दें कि इसमें बैंक की ओर से भेजे जाने वाले OTP और प्रमोशनल SMS शामिल नहीं होंगे. यह नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. बता दें कि प्रीमियम अकाउंट्स, सैलरी अकाउंट्स और बेसिक अकाउंट्स के लिए ये चार्जेज अलग-अलग हैं.

एक्सिस बैंक ने सैलरी अकाउंट के नियमों में भी बदलाव किया है. अगर आपका सैलरी अकाउंट 6 महीने से ज्यादा पुराना है और किसी एक महीने में कोई क्रेडिट नहीं होता है तो 100 रुपए प्रति महीने का चार्ज लिया जाएगा. वहीं, अगर आपके खाते में 17 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो 18वें महीने में वन टाइम 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा.

