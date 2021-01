Axis Bank का नया क्रेडिट कार्ड, हेल्थ चेकअप; डॉक्टर कंसल्टेशन, फिटनेस ट्रेनिंग के साथ कई बेनेफिट्स

कोरोना महामारी के दौर में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है. लोग स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दे रहे हैं. इस बीच एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने एक नए क्रेडिट कार्ड का एलान किया है, जिसमें ग्राहकों को किफायती कीमत पर कई हेल्थ और वेलनेस बेनेफिट मिलेंगे. कार्ड का नाम AURA है. बैंक ने बयान में बताया कि इस कार्ड के लिए उसने हेल्थ चेक अप कंपनी IndusHealth Plus और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्रोग्राम Practo के साथ समझौता किया है.

कार्डधारकों को इसमें इंडसहेल्थ प्लस के जरिए सालाना हेल्थ चेकअप पर डिस्काउंट मिलेगा. Practo के साथ, कार्ड पर हर महीने चार फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मुफ्त मिलेंगे. इसमें डॉक्टरों का 24*7 एक्सेस रहेगा, जो केवल जनरल फिजिएशन तक सीमित नहीं है. इसमें सामान्य जैसे कार्डियोलॉजी से लेकर वैकल्पिक आयुर्वेद, होमियोपैथी भी शामिल हैं. इसके अलावा कार्ड में चार मुफ्त ऑनलाइन इंटरेक्टिव फिटनेस सेशन मिलेंगे.

बयान के मुताबिक, ये हेल्थ और फिटनेस प्लेटफॉर्म Fitternity के साथ पार्टनरशिप में मिलेंगे. कार्डधारकों को हर महीने 16 रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन का भी एक्सेस मिलता है. इसमें योगा, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि कई सेशन मिलेंगे. बैंक के बयान के मुताबिक, 750 रुपये का वेलकम बेनेफिट वाउचर भी मिलेगा. इसके साथ कार्डधारकों को सालाना हेल्थ चेकअप पर 500 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है.

लॉन्च पर एक्सिस बैंक के कार्ड और पेमेंट्स के ईवीपी और हेड संजीव मोघे ने कहा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य और वेलनेस की ओर व्यक्ति का ध्यान बढ़ा है. उनके एनालिटिक्स ने इस ट्रेंड की ओर संकेत दिया है कि ग्राहक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, उससे हेल्थ और वेलनेस कैटेगरी में खर्च में बढ़ोतरी हुई है.

इससे पहले यस बैंक (Yes Bank) ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था. इसके लिए बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है. बैंक ने बयान में बताया कि इस कार्ड का लक्ष्य ग्राहकों की बेहतर सेहत और उसकी देखभाल है.

