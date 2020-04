लॉकडाउन में ATM कार्ड हो गया एक्सपायर, ऐसे निकालें कैश; SBI, HDFC समेत ये 4 बैंक दे रहे सुविधा

Corona Lockdown: भारत में देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि लॉकडाउन में ATM से कैश निकासी लॉकडाउन के दायरे में नहीं है. सभी बैंकों के एटीएम पूरी तरह ऑपरेशनल हैं. लॉकडाउन में कई लोग अपने गांव व शहर से दूर अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं. ऐसे हालात में अगर ATM/डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता हो तो? ऐसे में व्यक्ति कैसे कैश निकासी करे?

देश के 4 बैंक इसका भी हल उपलब्ध करा रहे हैं और वह है बिना कार्ड कैश निकासी. हालांकि इन चारों बैंकों में कार्डलेस कैश विदड्रॉअल के लिए प्रॉसेस और शर्त अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 बैंक और कैसे बिना कार्ड कैश निकासी की जा सकती है…

SBI की इस नई सुविधा का नाम YONO Cash है. इसके लिए बैंक का योनो ऐप डाउनलोड करना होगा. SBI के ग्राहक देशभर में स्थित SBI के किसी भी एटीएम से योनो कैश की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं.

ICICI बैंक की कार्डलेस विदड्रॉअल सर्विस SBI की सर्विस से अलग है. इसमें ICICI बैंक का खाताधारक किसी ऐसे व्यक्ति को कैश ट्रान्सफर कर सकता है, जिसका कोई बैंक खाता नहीं है या फिर ICICI बैंक के साथ खाता न हो. फिर वह व्यक्ति ICICI बैंक के ATM में जाकर बिना किसी डेबिट कार्ड कैश निकाल सकता है. यह सर्विस 24×7 यानी बैंक हॉलिडे वाले दिन भी उपलब्ध है.

इसके लिए पहले ICICI बैंक के खाताधारक को जिस व्यक्ति को कैश भेजना है, उसे अपने नेटबैंकिंग पोर्टल पर बेनिफिशयरी की तरह एड करना होगा. इसके बाद कुछ आसान से स्टेप्स को पूरा करने पर बेनिफिशयरी बिना कार्ड के ICICI बैंक के ATM से कैश निकाल सकता है.

आप एक बार में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 10 हजार रुपये, एक दिन में 20,000 रुपये और एक महीने में 25,000 रुपये ही ट्रांसफर कर सकता है. पैसे भेजने पर हर बार 25 रुपये का चार्ज अकाउंट से कटता है, जिसमें टैक्स भी शामिल है. कार्डलेस कैश विदड्रॉल के दौरान पासकोड या अन्य जानकारी गलत डालने पर कार्डलेस कैश विदड्रॉल ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाएगा और राशि सेंडर के अकाउंट में लौट जाएगी. ट्रांजैक्शन और SMS कोड अगले दिन की आधी रात तक के लिए वैध रहेगा.

HDFC बैंक की कार्डलेस विदड्रॉअल सर्विस भी ICICI बैंक के जैसी है. इस सर्विस से HDFC बैंक खाताधारक किसी को भी पैस भेज सकते हैं और वो व्यक्ति कुछ आसान तरीकों से HDFC Bank के ATM से कैश निकाल सकता है.

यह सर्विस भी 277 उपलब्ध है. कार्डलेस विदड्रॉअल की एक रिक्वेस्ट के लिए चार्ज 25 रुपये+ टैक्स है. इस सर्विस के लिए मिनिमम 100 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन से लेकर 10000 रुपये प्रतिदिन या 25000 रुपये प्रतिमाह की लिमिट है. एक सक्सेसफुल कार्डलेस कैश विदड्रॉअल रिक्वेस्ट 24 घटें तक वैध रहेगी.

एक्सिस बैंक कार्डलेस कैश विदड्रॉअल के लिए इंस्टा मनी ट्रांसफर (IMT) सुविधा उपलब्ध कराता है. यह एक इंटरनेट बैंकिंग सेवा है, जिसके जरिए एक्सिस बैंक के ग्राहक बेनिफिशियरी को पैसे भेजे जा सकते हैं और फिर वह बेनिफिशयरी बिना किसी कार्ड के एक्सिस बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकता है.

इसकी लिमिट प्रति ट्रांजेक्शन 10 हजार और प्रतिमाह 25 हजार रुपये है. चार्ज 25 रुपये है. Axis Bank ने इस सर्विस के तहत कुछ बैंकों को पार्टनर बनाया है. इन बैंकों से या इन बैंकों को भी IMT ट्रांजेक्शन हो सकता है. ये बैंक Bank of India, Punjab National Bank, Kotak Mahindra Bank और Laxmi Vilas Bank हैं.

