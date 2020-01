14 रु रोज लगाकर 1.20 लाख सालाना पेंशन के होंगे हकदार! मोदी सरकार दे सकती है बड़ा गिफ्ट

Atal Pension Yojna: सरकार जल्द ही अटल पेंशन योजना (APY) के तहत दी जाने वाली अधिकतम मंथली पेंशन को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का एलान कर सकती है. अभी स्कीम के तहत 5 हजार रुपये अधिकतम पेंशन का प्रावधान है. पेंशन बढ़ाने को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सुझाव आए हैं. बता दें कि अटल पेंशन स्कीम के जरिए कम आय वर्ग के 18 से 40 साल तक की उम्र के लोगों को फायदा मिलता है. आगे योजना से जुड़ने वालों की अधिकतम उम्र भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है. फिलहाल अगर मोदी सरकार अगर अधिकतम पेंशन बढ़ाने का प्रावधान करती है, तो इससे स्कीम की लोकप्रियता में और इजाफा हो सकता है.

न्यूज एजेंसी के अनुसार पेंशन फंड रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर (फाइनेंस) सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का कहना है कि हमने मंथली पेंशन को डबल करने की सलाह दी है. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री को सलाह दी है कि अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जाए. हालांकि यह सरकार पर निर्भर है कि वह क्या फैसला लेती है.

मौजूदा नियम के अनुसार योजना से मिनिमम 18 साल का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है. 18 साल की उम्र में अधिकतम पेंशन लिमिट 5000 महीना के लिए उसे 210 रुपये हर महीने योगदान करना होता है. अगर पेंशन की लिमिट 10 हजार होती है तो सरकार महीने में सब्सक्राइबर्स के योगदान की लिमिट भी दोगुनी कर सकती है. यानी 18 साल के शख्स को 10 हजार मंथली पेंशन के लिए 420 रुपये महीने या 14 रुपये रोज के हिसाब से योगदान करना होगा. ऐसा 60 साल की उम्र तक करने के बाद वह 10 हजार मंथली या 1.20 लाख सालाना पेंशन का हकदार होगा.

मौजूदा समय में पेंशन के 5 स्लैब हैं, जिसमें 1000 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली, 3000 रुपये मंथली, 4000 रुपये मंथली और 5000 रुपये मंथली हैं. आने वाले दिनों में ये स्लैब 2000, 4000, 6000, 8000 और 10 हजार मंथली के हो सकते हैं. यह बढ़ती महंगाई को देखते हुए कुछ हद तक जायज भी दिख रहा है.

अगर मैरिड कपल हैं तो स्कीम के तहत 2 अकाउंट खुलवाया जा सकता है. शर्त यह है कि कपल में से किसी के पास कोई अन्य पेंशन स्कीम नहीं होना चाहिए. अलग अलग अकाउंट के जरिए मौजूदा समय में अधिकतम 10 हजार पेंशन और अगर सरकार लिमिट दोगुनी करती है तो अधिकतम 20 हजार पेंशन मैरिड कपल को मिल सकती है. हालांकि उन्हें मंथली योगदान अपनी अपनी उम्र स्लैब के हिसाब से करना होगा.

मौजूदा समय में 18 साल वाले शख्स को जहां अधिकतम 5000 पेंशन के लिए 210 रुपये योगदान करना होता है, वहीं 30 साल वाले के लिए यह योगदान 577 रुपये, 35 साल वाले के लिए 902 रुपये और 39 साल वालों के लिए 1318 रुपये है. आने वाले दिनों में पेंशन डबल होती है तो यह योगदान भी डबल किया जा सकता है.

