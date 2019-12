डेबिट कार्ड का नहीं किया इस्तेमाल, फिर भी खाते से निकल गया पैसा? SBI को ऐसे करें शिकायत

लगातार आ रही नई टेक्नोलॉजी कस्टमर्स के लिए बैंकिंग को सुगम बना रही है. लेकिन इसके फायदे के साथ-साथ नुकसान भी हैं. तमाम सेफ्टी फीचर्स और सावधानियों के बाद भी धोखाधड़ी की गतिविधियां भी लगातार सामने आ रही हैं. इनमें से जो फ्रॉड सबसे आम हो चला है वह है कस्टमर द्वारा ATM/डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना खाते से पैसे निकल जाना.

अगर आपका खाता SBI में है और उससे इस तरह की कोई निकासी हुई है तो SBI पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है. इसके लिए बैंक ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) उपलब्ध कराया हुआ है. SBI CMS पर शिकायत को संबंधित कैटेगरी के तहत दर्ज कराया जा सकता है और शिकायत करने के बाद उस पर काम कितना आगे बढ़ा, इसका स्टेटस भी जाना जा सकता है.

SBI ने ट्विटर पर एक यूजर को जवाब देते हुए अपने ट्वीट में बताया है कि ATM/डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के बिना खाते से पैसे निकल जाने पर शिकायत किस कैटेगरी में करनी है. दरअसल उस ग्राहक के बैंक अकाउंट से डेबिट कार्ड के जरिए 1.20 लाख रुपये निकल गए, जबकि SBI डेबिट कार्ड उसी के पास था.

SBI के ट्वीट में कहा गया है कि इसके लिए ऑनलाइन https://cms.onlinesbi.com/CMS/?complaint_type=unauthorised_complaint पर जाना होगा. यहां शिकायत ‘ATM UNAUTHORISED TXN//TRANSACTION NOT DONE BY THE CUSTOMER/DEBIT CARD HOLDER’ कैटेगरी के तहत करनी होगी. शिकायत करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

कस्टमर चाहे तो बैंक के कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर्स पर भी कॉल करके शिकायत कर सकता है. कस्टमर को होम ब्रांच में विशेष धोखाधड़ी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म भरने होंगे और ब्रांच के जरिए SBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत दर्ज करानी होगी. कस्टमर अपने मामले का ब्यौरा बैंक को isd.cc@sbi.co.in पर ईमेल कर सकता है. इसके अलावा पुलिस/संबंधित साइबर क्राइम सेल को शिकायत/FIR दर्ज करा सकता है.

