Aptus Value Housing Finance का IPO खुला, ग्रे मार्केट में कमजोर रेस्पॉन्स, लेकिन निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय

Aptus Value Housing Finance IPO: Aptus Value Housing Finance का 2780 करोड़ रुपये का आईपीओ मंगलवार ( 10 अगस्त 2021) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया . आईपीओ बैंड 346-353 रुपये है. सोमवार को ही कंपनी ने एंकर निवेशकों से 834 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. कंपनी ने इन निवेशकों को 353 प्रति शेयर के हिसाब से 834 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. ग्रे मार्केट में इसके शेयर सिर्फ 6 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. लिस्टिंग के बाद कंपनी Aavas Financiers Limited जैसी पियर कंपनी के मुकाबले में आ जाएगी. कंपनी की ओर से लगभग 500 करोड़ रुपये के नए शेयर्स जारी किए जाएंगे और प्रमोटर और मौजूदा शेयरहोल्डर्स की ओर से 64 लाख से अधिक इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफर फॉर सेल होगा. इसके शेयरों का लॉट साइज 42 का है. ICICI सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, एडिलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल इसके इनवेस्टमेंट बैंकर्स हैं.

कंपनी के IPO का 50 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB), 35 फीसदी रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित रखा गया है. कंपनी की एसेट क्वालिटी अच्छी है . एनपीए कम है. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में 34.54 फीसदी के CAGR से बढ़े हैं.

Geojit Financial Services, Antique Stock Broking और Marwadi Shares and Finance ने इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दी है. जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि उसने लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसे सब्सक्राइव की रेटिंग दी है. इसका कहना है Aptus Value Housing Finance का रिटर्न रेश्यो अच्छा है. बढ़िया ग्रोथ और मार्जिन को देखते हुए इसे सब्सक्राइब किया जा सकता है.

Antique Stock Broking का कहना है कि इसने सही कस्टमर प्रोफाइल के चुनाव के जरिये कारोबार में अच्छी सफलता हासिल की है. लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करने वाले निवेशक इसके आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं. Marwadi Shares and Finance का कहना है कि कंपनी अच्छी संभावनाओं वाले उन इलाकों में मौजूद है, जहां हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों की पहुंच नहीं हो सकी है. इसमें ग्रोथ की संभावना है और इसके शेयर पियर कंपनियों के मुकाबले में सस्ते में उपलब्ध है.

Axis Capital ने तो इसे कोई रेटिंग नहीं दी है लेकिन इसका मानना है कि यह कम और मिडिल इनकम स्वरोजगार करने वालों को ग्रामीण और अर्द्धशहरी बाजार में हाउसिंग लोन देती है. इस सेगमेंट काफी अच्छी संभावना है, जिसका कंपनी को लाभ मिल सकता है.

(Inputs: Surabhi Jain)

(इस स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमेंडेशन्स संबंधित रिसर्च एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म्स के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन उनके द्वारा दी गई निवेश सलाह के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. शेयर बाजार में निवेश नियम-कायदों और जोखिम के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श जरूर करें.)

