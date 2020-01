Apollo Munich अब हो गई HDFC ERGO, जानें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या होगा

HDFC ने अपोलो म्युनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AMHI) में 51.25 फीसदी शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. अब AMHI पॉलिसी के धारक HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा बन गए हैं. AMHI की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के धारकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग अब अपनी पॉलिसी के बारे में चिंतित हैं कि उनकी पॉलिसी के साथ क्या होगा. अपोलो म्युनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शुरुआत 8 अगस्त 2007 को हुई थी. यह अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप और म्युनिच हेल्थ के बीच ज्वॉइंट वेंचर था.

AMHI एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी. कंपनी ने भारत में कई नई चीजों की शुरुआत की जिससे देश में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में कई बड़े बदलाव आए. कंपनी के सरल प्रोडक्ट्स और किसी भी परेशानी से मुक्त सेटलमेंट प्रोसेस की वजह से AMHI एक प्रसिद्ध नाम बन गया और बेहद कम समय में इसने बड़ी संख्या में हेल्थ पॉलिसी बेची.

9 जनवरी 2020 को AMHI, HDFC ERGO का भाग बन गई है. HDFC ERGO हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) और ERGO इंटरनेशनल AG के बीच 51:49 ज्वॉइंट वेंचर है. ERGO इंटरनेशनल AG, Munich Re ग्रुप की इंश्योरेंस इकाइयों में से एक है.

अपोलो म्युनिच के बीमाधारकों को संदेश में HDFC ERGO ने आश्वस्त किया है कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिसमें रिन्युअल बेनेफिट और क्लेम की प्रक्रिया शामिल है.

HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अनुज त्यागी ने अपोलो म्युनिच के पॉलिसी धारकों को खत में कहा है कि यह उनके लिए एक अच्छे सफर की शुरुआत है, HDFC फैमिली का हिस्सा बनकर आपको फायदा मिलेगा और आप बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस का अनुभव करेंगे. चिट्ठी में उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी जल्द ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल में अपलाई करेगी जिसके बाद HDFC ERGO हेल्थ का मर्जर HDFC ERGO जनरल के साथ हो जाएगा.

इस तरह अपोलो म्युनिच के बीमाधारकों के लिए कंपनी के नाम में आगे भी बदलाव हो सकता है. हालांकि, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बीमाधारक को सरल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का फायदा मिलना जारी रहेगा क्योंकि ERGO, Munich Re Group का भाग है, जो भारत में विशेष इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के पीछे रहा है.

