Annual Information Statement vs Form 26AS: टैक्सपेयर्स को एक ही जगह पर मिलेगी सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी, जानें डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

Annual Information Statement vs Form 26AS: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया फीचर – एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) लॉन्च किया है. इसके ज़रिए टैक्सपेयर्स वर्ष के दौरान किए गए सभी वित्तीय लेनदेन की जानकारी अब आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. अब तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेबल इनकम और टीडीएस (Tax Deducted at Source) से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए फॉर्म 26AS जारी करता रहा है, लेकिन अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के ज़रिए ही आपको यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी.

26AS की तुलना में AIS से मिलेगी ज्यादा विस्तृत जानकारी

फॉर्म 26AS से तुलना करें तो AIS में आपको सभी तरह के ट्रांजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी. इसमें आपको सेविंग अकाउंट में जमा किए गए ब्याज, वर्ष के दौरान किए गए म्यूचुअल फंड (MF) ट्रांजेक्शन समेत कई जानकारियां मिलती हैं. चार्टर्डक्लबडॉटकॉम के फाउंडर और CEO सीए करण बत्रा ने कहा, “AIS फॉर्म 26AS की तुलना में ज्यादा विस्तृत है और इसमें सभी डेटा की पूरी जानकारी मिलती है, जो आयकर विभाग के पास है.” अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इसे AIS के ज़रिए सत्यापित किया जा सकता है और भविष्य में आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस से बचा जा सकता है. इस तरह, AIS की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा.

NA Shah Associates के पार्टनर गोपाल बोहरा ने कहा, “नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टैक्सपेयर्स को उनके लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा. 26AS मुख्य रूप से TDS और TCS लेनदेन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, लेकिन AIS के ज़रिए टैक्सपेयर बेसिक जानकारियों के अलावा, अचल संपत्तियों / प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री, फॉरेन रेमिटेंस, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, सूचना के आदान-प्रदान के तहत किसी अन्य देश से टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त जानकारी और टैक्स/डिमांड/रिफंड/ पेंडिंग प्रोसिडिंग्स/ कंप्लीट प्रोसिडिंग्स आदि के पेमेंट से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.”

ऑनलाइन फीडबैक भी दे सकते हैं टैक्सपेयर

बोहरा ने आगे कहा, “इस तरह, AIS रिटर्न फाइल करते समय काफी अहम साबित होगा. डुप्लिकेट जानकारी को हटाने के बाद AIS में जानकारी प्रदान की जाएगी. करदाता ऐसी जानकारी को पीडीएफ, JSON, CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. अगर इसके ज़रिए प्राप्त जानकारी में कोई गलती है या यह किसी अन्य व्यक्ति/वर्ष से संबंधित है या यह डुप्लिकेट है, तो ऐसे में टैक्सपेयर्स ऑनलाइन फीडबैक सबमिट कर सकते हैं.”

ऐसे कर सकते हैं AIS डाउनलोड

