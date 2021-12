Stock Tips : गिरते बाजार में इन दो शेयरों में मिल सकता है मुनाफा, जानें क्या है टारगेट प्राइस

शेयर बाजार में गिरावट के इस दौर में निवेशकों को मजबूत फंडामेंटल और लगातार रिटर्न देने वाले शेयरों की तलाश है. मौजूदा दौर में ऐसे दो शेयर दिख रहे हैं, जिनमें मजबूती के साथ अच्छा रिटर्न देने की संभावना बनती दिख रही है. ये शेयर हैं पिरामल ( Piramal Enterprises Limited) और बायोकॉन (Biocon) ये आइए देखते हैं कि इन शेयरों में मुनाफा कमाने की क्या संभावना है और इन्हें ब्रोकरेज फर्म कंपनियों ने क्या रेटिंग और टारगेट प्राइस दी है.

Piramal (PEL)

टारगेट प्राइस – 3,050 रुपये

रेटिंग – BUY

ब्रोकरेज फर्म – Jefferies

हाल में हुई DHFL डील ने पिरामल का का पोर्टफोलियो री-बैलेंस कर दिया है. इस डील से हाउसिंग सेक्टर में पिरामल को मजबूत बढ़त हासिल हो सकती है. अनुकूल प्रॉपर्टी साइकिल, मजबूत रिटेल ग्रोथ और डीएचएफएल से मजबूत रिकवरी से पिरामल के लैंडिंग बिजनेस ( लोन बिजनेस) में वित्त वर्ष 2022-24 के दौरान 14 फीसदी की सालाना ग्रोथ हो सकती है. वहीं फार्मा, सीडीएमओ प्रोजेक्ट और हॉस्पिटल जेनेरिक रिकवरी से एबिडटा 29 ( 2022-24) में 29 फीसदी की ग्रोथ दिख रही है.

इस दौरान पिरामल ग्रुप का मुनाफा भी 22 फीसदी बढ़ सकता है. लिहाजा इस शेयर को 3,050 के टारगेट प्राइस के साथ BUY की रेटिंग दी जा रही है. पिरामल के फार्मा और फाइनेंशियल बिजनेस के प्रस्तावित डी-मर्जर से इसका कॉरपोरेट स्ट्रक्चर सरल होगा और मैनेजमेंट का अलग-अलग बिजनेस पर फोकस बढ़ेगा. इससे वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कंपनी के शेयरों पर इसका सकारात्मक असर दिखेगा.

Biocon

टारगेट प्राइस – 360 रुपये

रेटिंग – Neutral

ब्रोकरेज फर्म – Motilal Oswal

पिछले दो साल ( वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) से आय में गिरावट के बाद Biocon (BIOS) अब ऐसी स्थिति में है जहां से इसकी इनकम में इजाफा हो सकता है. कंपनी Biosimilar में मिल रही लगातार बढ़त के बाद इंसुलिन Glargine (Semglee) कॉन्ट्रेक्ट भी मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुरू करने वाली है. कंपनी की इस पहल को इसके प्रोडक्ट b-Aspart से भी मदद मिलेगी. हालांकि इसमें रेगुलेटरी क्लयिरेंस की जरूरत होगी. कंपनी ने हाल ही में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की मार्केटिंग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ( SII) से करार किया है.

Motilal Oswal का मानना है कि कंपनी को इंसुलिन Glargine से फायदा होगा. इससे वित्त वर्ष 2021-23 में कंपनी की ग्रोथ 36 फीसदी बढ़ सकती है. इससे इमर्जिंग मार्केट में इसे अपने बायोलॉजिकल बिजनेस और रिसर्च सर्विसेज को बढ़ाने का मौका मिलेगा. ब्रोकरेज फर्म ने इसे अपना Neutral रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 360 रुपये रखा है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

