रूपे कार्डधारकों और UPI यूजर्स के लिए ये कंपनी लाई विशेष बीमा, एक ही कवर में लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा

कोविड-19 (COVID-19) के चलते वैश्विक अनिश्चिता के माहौल में देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क ऑक्सी हेल्थकेयर ने एक यूनिवर्सल बीमा की पेशकश की है. यह बीमा रूपे कार्डधारकों और UPI यूजर्स के लिए ही विशेष तौर पर पेश किया गया है. ऑक्सी हेल्थकेयर का कहना है कि यह आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में उठाया गया कदम है. इसमें विदेशी फंडिंग शून्य है. यह पहल भारतीयों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी.

रूपे और UPI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के उत्पाद हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा है, ‘‘इस पेशकश के तहत रूपे कार्डधारकों और UPI यूजर्स के लिए यूनिवर्सल कवर की पेशकश की जा रही है. इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एक ही कवर में उपलब्ध होंगी. इस सुविधा का लाभ न्यूनतम 1,500 रुपये की ब्याज मुक्त किस्त चुकाकर उठाया जा सकता है.’’

कंपनी का कहना है कि कोविड19 देश में हजारों लोगों की जान ले चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. पहुंच में आ सकने वाली हेल्थकेयर को लेकर कई लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इन हालात में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी अनिश्चितता के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखें. वर्ना बाद में इसके चलते हमें वित्तीय दबाव झेलना पड़ सकता है.

