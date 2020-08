Amazon Pay से 5 रु में खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड, GPay, Paytm को मिलेगी टक्कर

How to buy Gold from Amazon Pay Gold Vault: अब गूगल पे, पेटीएम, फोन पे की तरह अमेजन पे से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने इस फीचर की शुरुआत कर दी है. यूजर्स अमेजन पे से 5 रुपये की शुरुआती कीमत पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकेंगे. अमेजन पे का ‘गोल्ड वॉल्ट’ फीचर अमेजन ऐप पर अमेजन पे सेक्शन में शो होने लगा है. यूजर्स को ​डिजिटल गोल्ड की पेशकश करने के लिए Amazon Pay ने सेफगोल्ड (SafeGold) के साथ साझेदारी की है. सेफगोल्ड 99.5 फीसदी शुद्धता वाले 24 कैरेट गोल्ड की पेशकश कर रही है.

इस फीचर से अमेजन के ग्राहक कभी भी गोल्ड डिजिटली खरीद और बेच सकते हैं. आपके गोल्ड को इंश्योर करने के लिए सेफगोल्ड ने सिक्योर लॉजिस्टिक्स व वॉल्ट सर्विसेज में अग्रणी ब्रिंक्स के साथ पार्टनरशिप की है. अमेजन पे से पहले पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, मोबिक्विक, एक्सिस बैंक के स्वामित्व वाला फ्रीचार्ज आदि भी अपने प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड की खरीद-बिक्री की सुविधा दे रहे हैं.

अमेजन के प्रवक्ता के मुताबिक, हम अपने ग्राहकों को नया अनुभव देने के लिए इनोवेशन में विश्वास रखते हैं. इसी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में हम लगातार नए क्षेत्र व अवसरों को तलाश रहे हैं. इसी दिशा में अमेजन पे ने सेफगोल्ड के साथ मिलकर डिजिटल गोल्ड सर्विसेज की शुरुआत की है. ग्राहक अब 5 रुपये जितनी छोटी कीमत में भी डिजिटल गोल्ड बड़ी ही सरलता से खरीद सकते हैं.

अमेजन पे से डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए यूजर को अमेजन के ऐप पर ‘अमेजन पे’ पेज में गोल्ड वॉल्ट आइकन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद यूजर के सामने गोल्ड की मौजूदा कीमत के साथ गोल्ड खरीदने व बेचने का विकल्प रहेगा. जितने का गोल्ड खरीदना है, उस अमाउंट को डालने के बाद उतने में कितना गोल्ड आएगा, यह शो होगा. इसके बाद ‘प्रोसीड टू बाई’ पर क्लिक कर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा.

पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से किया जा सकता है. अमेजन पे के बैलेंस से डिजिटल गोल्ड की खरीद नहीं की जा सकती. इसके अलावा डिजिटल गोल्ड की खरीद के लिए अमेजन पे लेटर/नो कॉस्ट ईएमआई विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. खरीद पूरी होने के बाद आपके वॉल्ट में सोना दिखने लगेगा, जिसे अमेजन अकाउंट से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है. यूजर के सभी गोल्ड ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं. सेफगोल्ड ग्राहक को ईमेल के जरिए तिमाही बैलेंस स्टेटमेंट भी भेजेगी.

अमेजन, Google और Facebook जैसी कंपनियों में बन सकते हैं शेयरधारक, भारत में बैठे अमेरिकी बाजार में करें निवेश

सोने की कीमतें लाइव गोल्ड रेट से लिंक रहती हैं, इसलिए एक कीमत केवल 5 मिनट तक ही वैलिड होगी. उसके बाद यह रिफ्रेश हो जाएगी. सोने के खरीद मूल्य में 3 फीसदी जीएसटी शामिल रहेगा. अमेजन पे से खरीदे जाने वाले डिजिटल गोल्ड के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है.

अमेजन के मुताबिक, अभी डिजिटल गोल्ड की फिजिकल फॉर्म जैसे ज्वैलरी या क्वॉइन्स में ग्राहक को डिलीवरी नहीं हो सकती. हालांकि कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है और जल्द ही इसे उपलब्ध कराएगी.

अगर ग्राहक अमेजन पे से खरीदे ​गए डिजिटल गोल्ड की बिक्री उस वक्त की लाइव रेट पर होगी. इसके लिए अमेजन ऐप के अमेजन पे पेज पर गोल्ड वॉल्ट आइकन पर टैप कर ‘सेल गोल्ड’ विकल्प चुनना होगा. ग्राहक सोना बेचने पर उसका भुगतान अपनी च्वॉइस के यूपीआई बैंक अकाउंट में पा सकता है. पैसा 15 मिनट के अंदर अकाउंट में जा आएगा. किसी कारणवश अगर देरी होती है तो पैसा आने में मैक्सिमम 48 घंटे लगेंगे.

FRSB 2020 (T): इस सरकारी बांड में 7.15% रिटर्न की गारंटी; FD, RD, KVP से ज्यादा फायदा, चेक करें योग्यता

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.