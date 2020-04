Amazon Pay की नई सर्विस; खरीदारी के एक माह बाद करें पेमेंट, EMI का भी ऑप्शन

कोविड19 (COVID19) लॉकडाउन के बीच अमेजन पे ने ‘अमेजन पे लेटर’ (Amazon Pay Later) सुविधा को लॉन्च किया है. यह Amazon.in पर खरीदारी करने वाले पात्र ग्राहकों को वर्चुअल लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगी. ग्राहक खरीद का बिल खरीदारी करने के बाद अगले माह में या फिर EMI में चुका सकते हैं. अमेजप द्वारा जारी बयान के मुताबिक, एक सरल डिजिटल साइन-अप प्रॉसेस से गुजरने के बाद ग्राहक इंस्टैंट क्रेटिट पा सकेंगे, जिसका इस्तेमाल वे रोजमर्रा की जरूरी चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों तक किसी भी प्रॉडक्ट को खरीदने के लिए कर सकते हैं.

अमेजन पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल Amazon.in पर यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमेजन पे लेटर सर्विस फिलहाल कुछ ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी. अब अमेजन पे ने इस सेवा का विस्तार हजारों योग्य ग्राहकों के लिए कर दिया है.

अमेजन पे लेटर सर्विस के तहत ग्राहक को खरीदारी का पेमेंट अगले माह करने की सुविधा मिलेगी. इस राशि को अगले महीने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के या नाममात्र ब्याज दरों पर 12 महीने तक की आसान EMI में चुकाने का विकल्प रहेगा. अमेजन पे की यह पहल ग्राहकों को घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोजमर्रा की आवश्यक चीजों, किराने का सामान, और यहां तक कि उनके बिजली बिल, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसे मासिक बिलों का भुगतान करने के लिए अपने बजट को बढ़ाने में मदद करने के लिए है.

अमेजन पे लेटर सर्विस की डिजाइनिंग और इसे प्रभावी बनाने के लिए कंपनी ने कैपिटल फ्लोट के साथ भागीदारी की है. कैपिटल फ्लोट ने इस सर्विस को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए को-लेंडिंग पार्टनर के रूप में करूर वैश्य बैंक (केवीबी) को शामिल किया है. अमेजन पे ले​टर सर्विस इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स के साथ एक सहज भुगतान अनुभव प्रदान करती है.

यह ग्राहकों को अपनी पसंद के बैंक के जरिए मासिक बिल या ईएमआई का निपटान करने के लिए ऑटो-रिपेमेंट का विकल्प देती है. ग्राहकों के पास बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी बकाया राशि एक बार में चुकाने का भी विकल्प है. उपयोग और पुनर्भुगतान व्यवहार के आधार पर ग्राहक अपनी क्रेडिट सीमा को और अधिक बढ़ा भी सकेंगे.

