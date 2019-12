एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अब 24×7 कर सकेंगे NEFT, छुट्टी के दिन भी मिलेगी सुविधा

एयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank) ने गुरुवार को कहा कि अब उसके ग्राहक रात-दिन किसी भी समय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सुविधा का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के जारी दिशा-निर्देशों के तहत यह सुविधा दी गई है. कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह सुविधा ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी. यहां तक कि ग्राहक छुट्टियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. वह इस सुविधा के जरिये कभी भी किसी भी बैंक में धन भेज या प्राप्त कर सकेंगे.

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप या एयरटेल पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट पर जाकर एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें ट्रांसफर मनी विकल्प का चुनना होगा, जिसके बाद ट्रांसफर टू बैंक का विकल्प आएगा. इस पर क्लिक करने पर लाभार्थी को पंजीकृत करने का विकल्प मिलेगा.

लाभार्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी गणेश अनंतनारायनन ने कहा कि वह ग्राहकों को दक्ष एवं सुगम बैंकिंग अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि वह आरबीआई के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारे ग्राहकों को एनईएफटी का इस्तेमाल करके किसी भी समय पैसे हस्तांतरित करने की सुविधा देगा.

PMVVY: 8.3% तक का मिलता है निश्चित ब्याज, लेकिन अब बिना आधार नहीं उठा सकेंगे फायदा

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर के लिए यूपीआई, IMPS, डेबिट कार्ड और वॉलेट जैसी सुविधाएं देता है. एयरटेल पेमेंट्स बैंक दनवरी 2017 में लॉन्च हुआ था. अब यह देश के सभी 29 राज्यों में अपने 5 लाख से ज्यादा बैंकिंग प्वॉइंट्स के साथ मौजूद है. इनमें से 60,000 इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स को वंचित लोगों तक पहुंचाने पर केंद्रित रहते हैं.

यह भारत का पहला पेमेंट्स बैंक है. वर्तमान में यह सालाना 500 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन देता है और इसका यूजर बेस 40 मिलियन ग्राहकों से ज्यादा है. बैंकिंग प्वॉइंट्स के अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड्रॉयड और iOS ऐप्स के द्वारा भी बैंकिंग सेवाएं देता है. यह ग्रामीण इलाकों में भी घर के दरवाजे तक डिजिटल बैंकिंग की सेवाएं पहुंचाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.