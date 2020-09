मिनटों में मिलेगा मोटर इंश्योरेंस, ONGO करेगा मदद; फुली डिजिटल व पेपरलेस होगी प्रक्रिया

AGS ट्रान्जैक्ट टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल इंडया इंश्योरेंस ब्रोकर्स (GIIB) ने अपने ONGO एंड्रॉयड पीओएस टर्मिनल्स पर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस के लॉन्च की घोषणा की है. इसके जरिए मर्चेंट्स ONGO के माध्यम से ग्राहकों को इंस्टैंट मोटर इंश्योरेंस समाधान उपलब्ध करा सकेंगे. इस कदम के पीछे मकसद देश में मोटर इंश्योरेंस की पैठ बढ़ाना और ग्राहकों को इसकी आसान पहुंच उपलब्ध कराना हे.

उद्योग जगत में पहली बार पेश किए गए इस समाधान के माध्यम से टूव्हीलर और फोर व्हीलर मालिक पूर्णतया डिजिटाइज्ड एवं दस्तावेज रहित प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ टचपाॅइन्ट्स जैसे फ्यूल रिटेल स्टेशनों और स्थानीय/किराना स्टोर्स से मोटर इंश्योरेन्स पा सकेंगे. पहले चरण में ONGO और GIIB के बीच इस साझेदारी के तहत 5000 ONGO एंड्रॉयड पीओएस टर्मिनल्स के माध्यम से तकरीबन 25000 पाॅलिसियां जारी की जाएंगी.

– पॉलिसी कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगी.

– ग्राहक अपने निकटतम मर्चेंट जैसे फ्यूल रिटेल स्टेशन, किराना स्टोर या किसी भी ONGO मर्चेंट से क्रेडिट/डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के जरिए नई पॉलिसी खरीद सकते हैं, पुरानी पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं.

– एपीआई इंटीग्रेशन के जरिए अंडरराइटिंग व प्रीमियम कैलकुलेशन

– न्यूनतम डॉक्युमेंटेशन के साथ पेपरलेस व डिजिटाइज्ड इंश्योरेंस प्रक्रिया. नई व्हीकल पॉलिसी लेने के लिए केवल डीलर द्वारा दिए गए सेल लेटर की जरूरत होगी. मौजूदा/लैप्स पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए पुरानी पॉलिसी कॉपी या आरसी कॉपी की जरूरत होगी.

– ऑनलाइन पॉलिसी कैंसिलेशन व एंडोर्समेंट

– क्लेम पर क्वेरी या जानकारी के लिए पार्टनर इंश्योरेंस कंपनियों या GIIB के हेल्पडेस्क के जरिए कस्टमर केयर सपोर्ट

इस नए फीचर के लाॅन्च पर बात करते हुए महेश पटेल, ग्रुप चीफ टेक्नोलाॅजी ऑफिसर, एजीएस ट्रांन्जैक्ट टेक्नोलाॅजीज ने कहा कि ONGO की प्रणाली ऐसे डिजिटल समाधान पेश करती है जो मुश्किल मर्चेन्ट/उद्योग प्रक्रियाओं को आसान बनाकर उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं. ONGO मर्चेन्ट्स के व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर और मैनुअल प्रक्रिया के डिजिटलीकरण द्वारा मोटर इंश्योरेन्स सेक्टर में मौजूद खामियों को दूर करने के उद्देश्य से हमने GIIB के साथ साझेदारी की है. इससे मौजूदा प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा, साथ ही पूरी प्रक्रिया दस्तावेज रहित हो जाएगी. हमें विश्वास है कि इस साझेदारी से खासतौर पर छोटे शहरों एवं

नगरों में मोटर बीमा सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और उपभोक्ता तीव्र डिजिटल सेवाओं का अनुभव पा सकेंगे.

ग्राहकों के लिए नए प्लेटफॉर्म पर कई कॉम्प्लिमेंटरी सर्विस जैसे इंटीग्रेटेड क्लेम मैनेजमेन्ट सिस्टम, ऑनलाइन पाॅलिसी कैंसिलेशन एंड एंडोर्समेन्ट आदि मिलेंगी. सर्टिफाइड एजेन्ट (पीओएसपी) बनने के लिए ग्लोबल इंडिया इंश्योरेन्स ब्रोकर्स, ONGO मर्चेेन्ट्स को विभिन्न भाषाओं में IRDA द्वारा मंजूर प्रशिक्षण/ एमआईएसपी सर्टिफिकेशन प्लेटफाॅर्म भी उपलब्ध कराएगा. यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि पीओएसपी को यूजर के अनुकूल, सरल एवं सुरक्षित पाॅलिसियां उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके.

