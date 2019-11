SBI के बाद PNB ने किया आगाह; सोशल मीडिया पर न करें ये गलती, वर्ना साफ हो सकता है खाता

ग्राहकों को बैंक तक अपनी बात पहुंचाने में दिक्कत न हो और उनकी समस्या जल्द से जल्द हल हो सके, इसके लिए बैंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन कुछ ग्राहक अपनी नासमझी में इस सुविधा के जरिए जालसाजों को बुलावा दे रहे हैं. यह नासमझी है बैंक से अपनी बात या समस्या कहते वक्त व्यक्तिगत और बैंकिंग डिटेल्स का खुलासा कर देना.

ग्राहक यह गलती न करें इसके लिए पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चेतावनी जारी की और अब पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को आगाह किया है. PNB ने एक ट्वीट में कस्टमर्स से कहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें ताकि आपकी बैंकिंग सुरक्षित रहे. अक्सर ग्राहक अपनी किसी बात के प्रमाण के तौर पर बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, फोन नंबर जैसी डिटेल्स का खुलासा कर देते हैं. PNB ने ग्राहकों को ऐसा न करने की सलाह दी है.

ट्वीट में PNB ने यह भी कहा है कि बैंक कभी भी फोन पर आपसे पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, UPI पेमेंट एड्रेस, कार्ड डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर इत्यादि नहीं मांगता है.

Care not to share your banking details on public platforms to ensure a safe and secure banking experience. Keep your banking protected with #PNB . #SafeBankingSmartBanking #DontShare #privacy pic.twitter.com/B6B1JrMC7Q

इससे पहले SBI ऐसा ही एक अलर्ट कस्टमर्स को ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी कर चुका है. SBI कस्टमर्स को कह चुका है कि वे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या कोई भी अन्य पर्सनल/अकाउंट संबंधी सूचना साझा न करें. अगर इन डिटेल के जरिए कोई कस्टमर्स का नुकसान करता है तो SBI उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. बैंक ने यह बात अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक कस्टमर को जवाब देते हुए कही थी. उस कस्टमर ने बैंक से एक समस्या के संबंध में कुछ डॉक्युमेंट के साथ अपनी अकाउंट डिटेल्स ट्विटर पर डाल दी थीं. बैंक ने उससे तुरंत यह सूचना हटाने के लिए कहा था.

SBI ने यह भी कहा था कि बैंक या उसके इंप्लॉई किसी भी तरह का पेमेंट लिंक कभी नहीं भेजते हैं और न ही VPS-UPI, यूजर आईडी, पिन, इंटरनेट बैंकिंग, पासवर्ड, CVV नंबर, OTP आदि संबंधी संवेदनशील सूचना फोन, SMS या ईमेल के जरिए मांगते हैं. इसलिए इस तरह के झांसे में न आएं.

SBI ने हाल ही में अपने कस्टमर्स को फर्जी (Fake) कस्टमर केयर नंबरों को लेकर भी चेताया है. बैंक ने ट्वीट के जरिए कस्टमर्स को कहा है कि वे फेक कस्टमर केयर नंबरों के चक्कर में न पड़ें वर्ना जालसाजी के शिकार हो सकते हैं. हमेशा SBI की आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi से ही कॉन्टैक्ट ओर ब्रांच की सूचना लें. अपने ट्वीट में SBI ने कहा है कि कभी भी इंटरनेट से मिले बैंक/ब्रांच नंबरों पर कॉल न करें. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…SBI ने चेताया: न आएं फेक कस्टमर केयर नंबर के चक्कर में, वर्ना जालसाजी का हो सकते हैं शिकार

