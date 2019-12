ABSLI वेल्थ 360: इस जीवन बीमा प्लान में मिलेगा जोखिम कवरेज के साथ गारंटीड रिटर्न

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस (Aditya Birla Sun Life Insurance) ने एक नया जीवन बीमा प्रॉडक्ट पेश किया है. इसका नाम ABSLI वेल्थ 360 है. यह ट्रेडिशनल नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का कॉम्बिनेशन है. इस प्रॉडक्ट का मकसद ग्राहकों को संभावित लाभ के साथ पूंजी सुरक्षा प्रदान करना है. ABSLI वेल्थ 360 सॉल्युशन के तहत पॉलिसीधारक की मृत्यु पर आश्रित को इंश्योरेंस कवर का फायदा और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने तक जीवित रहने पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है.

कंपनी का दावा है कि यह प्रॉडक्ट पॉलिसीधारक को संभावित रूप से बाजार से जुड़े निवेशों के माध्यमों से बेहतर रिटर्न देगा और पूंजी पर गांरटी के साथ न्यूनतम जोखिम रहेगा. इस प्रॉडक्ट में पॉलिसीधारक को बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद 100 फीसदी पूंजी की गारंटी के साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है.

ABSLI वेल्थ 360 प्रॉडक्ट के दो प्रमुख फायदे हैं. पहला मैच्योरिटी बेनिफिट, जहां पॉलिसीधारक को उसके द्वारा चुकाया गया कुल प्रीमियम और फंड वैल्यू गारंटीड राशि के तौर पर वापस मिल जाते हैं. दूसरा फायदा यह कि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को रिकरिंग खर्चों की पूर्ति के लिए 10 वार्षिक किस्तों में भुगतान के साथ-साथ तत्काल खर्चों के लिए टैक्स फ्री एकमुश्त रकम का लाभ भी प्रदान किया जाता है.

ABSLI वेल्थ 360 उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो अपनी संपत्ति को न्यूनतम जोखिम के साथ बढ़ाना चाहते हैं. प्रॉडक्ट लेने वाले के पास पॉलिसी अवधि और भुगतान अवधि चुनने का विकल्प रहता है.

