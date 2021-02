Aadhar Card News: mAadhaar में ऐड कर सकते हैं पांच प्रोफाइल, स्टेपवाइज जानिए पूरी प्रॉसेस

Aadhar Card News: करीब चार साल पहले जुलाई 2017 में mAadhaar ऐप लांच किया गया था. इसके जरिए लोगों को आधार कार्ड को फिजिकल रूप में लेकर चलने की समस्या खत्म हुई और स्मार्टफोन में आधार होने के चलते फिजिकल आधार के खराब होने का डर नहीं रहा. आधार नियामक UIDAI ने ऐप को लेकर एक नया डेवलपमेंट लाया है. इस डेवलपमेंट के तहत mAadhaar पर 5 लोगों के आधार कार्ड प्रोफाइल ऐड किए जा सकते हैं. आधार नियामक ने ट्वीट के जरिए ऐप डेवलपमेंट की जानकारी दी है. इससे पहले एक mAadhaar ऐप पर अधिकतम तीन प्रोफाइल ऐड किए जा सकते थे.

You can add up to 5 Aadhaar profiles in your #mAadhaar app. OTP for authentication is sent to the registered mobile number of the Aadhaar holder. Download and install the #NewmAadhaarApp from: https://t.co/62MEOf8J3P (Android) https://t.co/GkwPFzM9eq (iOS) pic.twitter.com/gapv443q72

mAadhar ऐप को गूगल प्लेस्टोर (एंड्रॉयड स्मार्टफोन) या ऐप स्टोर (आईओएस स्मार्टफोन) के जरिए इंस्टाल किया जा सकता है. इंस्टॉल करने के बाद इसमें प्रोफाइल ऐ़ड किया जा सकता है. हालांकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि पांचों आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस स्मार्टफोन पर ऐप इंस्टॉल किया गया है. इसके अलावा पांच आधार कार्ड ऐप में रखने के बावजूद एक बार में एक ही आधार प्रोफाइल एक्टिव रहेगा.

mAadhaar ऐप में एक आधार प्रोफाइल एक बार में केवल एक ही डिवाइस पर एक्टिव रह सकती है. अगर समान सिम कार्ड को किसी दूसरे स्मार्टफोन में डाला जाता है तो पुरानी प्रोफाइल पुराने स्मार्टफोन से इनएक्टिव होकर डिलीट हो जाएगी और नई डिवाइस पर ऐप पर नई प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी.

mAadhaar ऑफलाइन नहीं चल सकता है क्योंकि इसे UIDAI से डेटा डाउनलोड करने की जरूरत होती है.

ऐप पर हाल ही में अपडेटेड आधार डेटा देखने के लिए ‘व्यू अपडेटेड प्रोफाइल’ पर जाना होगा. यह विकल्प टॉप राइट कॉर्नर पर रहता है. सिलेक्ट करने पर ओटीपी आएगा, जो अपने आप फिल हो जाएगा. इसके बाद ओके पर टैप कर अपडेटेड प्रोफाइल देखी जा सकती है.

mAadhaar ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और iPhone यूजर्स के लिए एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है. अपडेटेड mAadhaar ऐप पर आधार कार्ड धारक 35 से ज्यादा आधार सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन सर्विसेज में आधार डाउनलोड, आधार स्टेटस चेक, ऑर्डर आधार रीप्रिंट, बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक, लोकेट आधार केन्द्र आदि शामिल हैं.

