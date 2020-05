लॉकडाउन 4.0: अब आप करा पाएंगे Aadhaar से जुड़े काम, नियमों में ढील के बाद UIDAI की तैयारी शुरू

आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी करने और इससे जुड़ी सेवाओं का संचालन करने वाली अथॉरिटी UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं. अथॉरिटी के रजिस्ट्रार इसकी तैयारी कर रहे हैं. हालांकि आधार सेवाएं वहीं उपलब्ध होंगी, जहां लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देश के तहत राज्य/जिला प्राधिकरण अनुमति देंगे. देश में कोविड19 (COVID19) को फैलने से रोकने के लिए घोषित किया गया लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

लॉकडाउन 4.0 को लेकर नियमों, उल्लंघनों व जुर्माने को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां की जा सकेंगी. UIDAI ने ट्वीट कर कहा है कि यूजर अपने क्षेत्र में उपलब्ध अपॉइंटमेंट स्लॉट https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx पर जाकर या mAadhaar ऐप के जरिए पता कर सकते हैं.

देश में कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण देशभर में सभी आधार केंद्र और आधार कार्यालय बंद हैं. लॉकडाउन में आधार हेल्पलाइन 1947 IVRS (ऑटो मोड) में उपलब्ध है. इससे पहले UIDAI ने कहा था कि लॉकडाउन में लोग आधार की ऑनलाइन सेवाओं और mAadhaar ऐप पर उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बता दें कि आधार में केवल घर के पते यानी एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट कराया जा सकता है. बाकी सभी डिटेल्स में करेक्शन/अपडेशन के लिए आधार केन्द्र जाना होता है. UIDAI ने लोगों से यह भी अपील की है कि कोविड19 से बचाव के लिए सभी लोग स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी एडवायजरी को फॉलो करें. आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं शुरू होने पर आधार केन्द्र के अंदर व बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

