Credit Card बंद कराने से पहले इन 5 बातों का रखें ख्याल, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके इस्तेमाल को लेकर कंपनियां कई प्रकार के ऑफर देती हैं जिसके चलते इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसने खरीदारी को भी आसान बनाया है और जेब में पैसे न होने पर भी आकस्मिक खर्चों की चिंता कम हो जाती है. हालांकि कई बार बढ़ते खर्चों के चलते कुछ यूजर्स इसे बंद करना चाहते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होते हैं तो वे इनमें से कुछ कार्ड को बंद कराना चाहते हैं क्योंकि सभी कार्ड को एक-साथ ट्रैक करना आसान नहीं होता है. कार्ड बंद कराने से पहले कई बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है और कई बार तो इसे बंद कराने से नुकसान होने की संभावना रहती है.

इंडियालेंड्स के फाउंडर व सीईओ गौरव चोपड़ा के मुताबिक क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले अपने सभी ड्यू व पेंडिंग पेमेंट्स को चुकता करना जरूरी है क्योंकि इन पर ब्याज व लेट पेनाल्टी चार्ज लगता है. इसे चुकता करने के बाद आपके और क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच कोई संबंध नहीं रह जाएगा. इसका एक और फायदा क्रेडिट स्कोर पर भी दिखता है. अगर आप अपने सभी ड्यू को चुकता करने में अभी असमर्थ हैं तो क्रेडिट बैंलेस को नए क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं.

आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ईएमनआई या यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हैं तो इस कार्ड को बंद करने से पहले इन सभी पेमेंट्स को रोक दें. चोपड़ा के मुताबिक कार्ड बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का बाद ये सभी पेमेंट्स अपने आप नहीं रुकते हैं. जब तक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं बनता है, आपके कार्ड पर बिल बनता रहता है तो ऐसे में अगर कोई भी पेमेंट्स रुकता है तो क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ेगा. ऐसे में बाद में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए कार्ड बंद करने के लिए आवेदन करने से पहले कार्ड से जुड़े सभी ऑटो-पेमेंट्स को कैंसल करना चाहिए.

अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं तो सबसे नए क्रेडिट कार्ड को पहले बंद करना बेहतर है क्योंकि क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है, इसका क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है. पुराना कार्ड होने पर माना जाता है कि आप जिम्मेदार हैं और लोन व क्रेडिट कार्ड ऑफर में भी फायदा मिलता है.

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी अवधि के दौरान जिम्मेदार शख्स रहे हैं और इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर बेहतर असर पड़ता है. चोपड़ा के मुताबिक क्रेडिट कार्ड बंद करने से क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकती है और अगर बहुत पुराने कार्ड को बंद किया है तो इस स्कोर में अधिक कटौती होगी. यह स्कोर कम होने पर लोन पर अधिक दरों पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप पढ़ाई या घर के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो कार्ड को चालू रखें.

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर रिवार्ड प्वाइंट्स मिलता है, जिसे कैशबैक, डिस्काउंट्स, कूपन इत्यादि के बदले में रीडीम किया जा सकता है. अधिकतर लोग इन प्वाइंट्स को ट्रैक नहीं करते हैं लेकिन जब क्रेडिट कार्ड बंद कराने जा रहे हैं तो रिवार्ड प्वाइंट्स को चेक करें और इसे रीडीम कराने के बाद कार्ड कैंसल करने के लिए आवेदन करें. इसे रीडीम करने के लिए आप रिवार्ड कैटेलॉग में अपने मुताबिक विकल्प का चयन कर सकते हैं.

(आर्टिकल: राजीव कुमार)

