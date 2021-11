Investment Education: इन 5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चे कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की शुरुआत, सीख सकते हैं निवेश का तरीका, जानिए इनकी खूबियां

Investment Education: फाइनेंशियल मैनेजमेंट (Financial Management) के लिए शुरुआती निवेश को लेकर जागरूकता जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज और कल की बेहतरी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही अहम हैं. बच्चों को कम उम्र में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान देना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में गलतियां न करें. हर युवा के लिए निवेश करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है. ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो सही समय पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीख पाते और फिर बाद में गलतियां करते हैं. आमतौर पर बच्चों और युवा छात्रों के एजुकेशन सिस्टम पाठ्यक्रम में फाइनेंशियल लिटरेसी को शामिल नहीं किया जाता है. हालांकि, बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल सिखाने के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं. ये प्लेटफॉर्म बच्चों को उनकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन शुरू करने में मदद करते हैं.

यह एक टेक्नोलॉजी-फोकस्ड डिस्काउंट ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म है, जो युवाओं और भारतीयों के लिए निवेश को सरल बनाती है. NSE का एक सदस्य, ट्रेडस्मार्ट इन्वेस्टर्स और ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन्स, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड और ETF में ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है. यह प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को IPO, ट्रेडिंग, स्टॉक, निवेश, शेयर बाजार आदि पर इनफॉर्मेटिव ब्लॉग भी उपलब्ध कराता है.

यह कंपनी बच्चों की पॉकेट मनी के लिए कार्ड देती है. बच्चों पर केंद्रित यह स्मार्ट कार्ड उन्हें डिजिटल और फिजिकल खरीदारी करने देता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह काफी बढ़िया तरीका है. यह कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है और इसके इस्तेमाल से बच्चों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है.

यह ट्रेडिंग के लिए एक पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है. इसके ज़रिए आप एक फ्री और ओपन स्टॉक मार्केट एक्सेस कर सकते हैं. यह सभी के लिए खुले तौर पर सुलभ है और वेब के ज़रिए फाइनेंशियल एजुकेशन प्रदान करता है.

यह किशोरों और उनके परिवारों के लिए एक पेमेंट ऐप है. FamPay के ज़रिए, बच्चे बिना बैंक अकाउंट खोले UPI, P2P और कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म माता-पिता को 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों को पैसे भेजने की सुविधा देता है. बच्चे इन पैसों को माता-पिता की देखरेख में, कहीं भी, किसी भी समय सुरक्षित रूप से खर्च कर सकते हैं. कंपनी वेबसाइट पर ब्लॉग के ज़रिए और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर फाइनेंशियल एजुकेशन में मदद करती है.

यह प्लेटफॉर्म भारत में एक टेक-फर्स्ट कम लागत वाली ब्रोकिंग फर्म है जो अपने यूजर्स को ट्रेडिंग अवसर प्रदान करती है. कंपनी अलग-अलग सेगमेंट जैसे इक्विटी, कमोडिटीज, करेंसी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करने का विकल्प देती है. यह इसके Upstox Pro Web और Upstox Pro Mobile ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. इसमें एक ऑनलाइन लर्निंग सेंटर भी है, जहां कोई भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन्स स्ट्रेटजी, म्युचुअल फंड, शेयर बाजार आदि के बारे में सीख सकता है.

