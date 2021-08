International Funds: विदेशों में निवेश कर कमा सकते हैं बंपर मुनाफा, इन पांच फंड ने निवेशकों को दिया है 20% से अधिक रिटर्न

International Funds: निवेश का एक बेसिक फंडा है कि अपनी पूरी पूंजी को किसी एक एसेट में ही न निवेश करें. इसमें पूंजी गंवाने का बड़ा रिस्क रहता है. ऐसे में निवेश सलाहकार निवेशकों को एक से अधिक विकल्पों में निवेश की सलाह देते हैं. इक्विटी, डेट के अलावा गोल्ड व एफडी जैसे विकल्पों में अपनी पूंजी को बांटकर निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलता है. मौजूदा वैश्विक दौर में जब दुनिया भर में निवेश का विकल्प खुल गया है तो निवेशकों को अपनी पूंजी पर भौगोलिक रिस्क को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए. इसका मतलब हुआ कि अगर अपनी पूरी पूंजी के कुछ हिस्से को विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं तो अन्य देशों की इकोनॉमी में तेजी का फायदा उठा सकते हैं.

उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार हैं और अगर आपका इन कंपनियों में निवेश है तो इसके बड़े मुनाफे से आपकी पूंजी पर रिटर्न भी बढ़ता है. भारत में कुछ ब्रोकरेज फर्म ऐसे हैं जो आसानी से विदेशी कंपनियों में निवेश की सुविधा देते हैं. कुछ विदेशी फंड ऐसे हैं जिसमें निवेश पर निवेशकों को पांच साल में ही 20 फीसदी से अधिक का रिटर्न मिला है.

Invest in US Stocks: अमेरिकी स्टॉक्स में क्यों करें निवेश? इस तरह खरीद-बेच सकते हैं फेसबुक, अमेजन और नेटफ्लिक्स के शेयर

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (Regular Plan): इंटरनेशनल फंड में सबसे अधिक रिटर्न मोतीलाल ओसवाल नास्डाक 100 ईटीएफ के रेगुलर प्लान में निवेशकों को दिया है. पिछले पांच साल में इसने निवेशकों को सालाना 28.06 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसके जरिए निवेशकों को एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टेस्ला और पेपाल जैसी अमेरिकी कंपनियों में निवेश का मुनाफा मिलता है. इन कंपनियों की तेजी से दुनिया भर में मौजूदगी बढ़ रही है और इससे निवेशकों को बेहतर मुनाफा मिल रहा है.

Franklin Feeder Franklin US Opportunities Fund (Direct Plan): फ्रैंकलिन फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्च्यूनिटीज फंड के डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश पर निवेशकों को पिछले पांच साल में सालाना 24.51 फीसदी का रिटर्न मिला है.

PGIM India Global Equity Opportunities Fund (Direct Plan): पीजीएआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्च्यूनिटीज फंड के डायरेक्ट प्लान के तहत निवेश की गई पूंजी पर पिछले पांच साल में निवेशकों को 24.16 फीसदी का रिटर्न मिला है. इस प्लान के तहत निवेशकों की पूंजी को गैर-अमेरिकी इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश किया जा सकता है. इस प्लान के तहत उभरती हुई इकोनॉमी में निवेश का मौका मिलता है.

Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund (Regular Plan): फ्रैंकलिन फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्च्यूनिटीज फंड के रेगुलर प्लान के तहत निवेशकों को अपनी पूंजी पर पांच साल में सालाना 23.38 फीसदी की दर से रिटर्न मिला है.

Edelweiss Greater China Equity Off-shore Fund (Direct Plan): ऐसा नहीं है कि विदेशों में निवेश के नाम पर सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, बल्कि कुछ ऐसे फंड भी हैं जिनके जरिए चीन, हांग कांग और ताइवान की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं. एडेलवेइस ग्रेटर चीन इक्विटी ऑफ-शोर फंड के डायरेक्ट प्लान के तहत निवेशकों को निवेश की कई पूंजी पर पिछले पांच साल में सालाना 22.88 फीसदी की दर से रिटर्न मिला है. इस फंड के तहत निवेशकों के पैसे को टेनसेंट होल्डिंग्स, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग, चाइना मर्चेंट्स बैंक और किंगसॉफ्ट जैसी कंपनियों में निवेश किया जाता है.

(डेटा स्रोत: वैल्यूरिसर्च और संबंधित ब्रोकरेज फर्म)

