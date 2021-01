Financial Resolution in 2021: नए साल में अपनाएं ये पांच रिजॉल्यूशन, तय होगी वित्तीय स्वतंत्रता

Financial Resolution in 2021: नया साल 2021 शुरू हो चुका है. नए साल में लोग रिजॉल्यूशन लेते हैं कि इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है. एक तरह से यह नए साल में लक्ष्य की तरह है. इसी प्रकार नए साल में वित्तीय लक्ष्य लेकर न सिर्फ अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बल्कि आकस्मिक जरूरतों के लिए भी नगदी समस्या को सुलझा सकते हैं. कोरोना महामारी ने कई सबक सिखाए हैं जिससे वित्तीय रिजॉल्यूशन लेने में मदद मिल सकती है. सबसे अधिक जरूरी है कि इस साल 2021 में फालतू खर्चों को रोकने के लिए बजट बनाएं. इस प्रकार अपने फालतू खर्चों को रोक सकते हैं और निवेश के लिए अपने पास पूंजी बचा सकते हैं.

अधिकतर लोगों की खर्च करने की आदत होती है और कुछ लोगों ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिसे बचाया जा सकता था. ऐसे में बजट तैयार करने का फैसला बहुत जरूरी है. सिर्फ बजट तैयार करना ही काफी नहीं है, उसके मुताबिक ही खर्च करना भी जरूरी है. इससे फालतू के खर्चों से बचा जा सकता है और आपके पास पूंजी बचेगी जिसे कहीं निवेश किया जा सकता है.

कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में लोग प्रभावित हुए हैं. कई लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा. ऐसी किसी भी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए. इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, यह सबके लिए अलग-अलग होता है. सेबी में रजिस्टर्ड फर्म एडवांटेज फाइनेंसियल प्लानर्स एलएलपी में रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार तारेश भाटिया के मुताबिक अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कम से कम 12 महीने तक की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंड आपको तैयार करना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस भी कम से कम 10 लाख रुपये का होना चाहिए.

नए साल में एक और महत्वपूर्ण रिजॉल्यूशन यह लें कि आपके ऊपर जितना भी कर्ज है, उसे जल्द से जल्द चुकता करें. अगर कर्ज चुकता करने में देरी होती है तो यह बढ़ता ही जाएगा और नतीजतन वित्तीय स्थिति लंबे समय तक प्रभावित रहेगी. ऐसे में अगर कोई लोन आपने लिया हुआ है तो उसे जल्द से जल्द चुकता करने की कोशिश करें.

वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिए भी योजनाएं आज से ही बनाना सही है. जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना अधिक समय आपको भविष्य के लिए वित्तीय फंड बनाने के लिए मिलेगा. इसके अलावा कम उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सस्ती होती हैं, ऐसे में आप पर भार कम पड़ता है. लंबे समय के लिए वित्तीय योजनाएं बनाने का फायदा यह रहेगा कि छोटी-छोटी बचत भी भविष्य में बड़ी हो जाएंगी. इसके जरिए भविष्य के किसी बड़े खर्चे जैसे कि बच्चों की शादी, पढ़ाई, कारोबार इत्यादि के लिए तैयारियां की जा सकती हैं.

इस साल 2021 में यह रिजॉल्यूशन लें कि आप अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. यह समझने की कोशिश करेंगे कि डेट और इक्विटी मार्केट क्या है और उसमें निवेश से आपको किस तरह से फायदा हो सकता है. इस साल सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश के फायदे के बारे में समझ बढ़ाने की कोशिश करें.

(नोट: अमेजन बेस्ट सेलर बुक The Richness Principles के लेखक तारेश भाटिया से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट दी गई है.)

