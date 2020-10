नवरात्रि स्पेशल: युवतियां चाहती हैं आर्थिक आजादी, इन 3 चीजों पर जरूर करें फोकस

आज के दौर में हर किसी को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री. लोगों को लगता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मोटी रकम कमाना है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. जीवनभर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की जरूरत है. अगर आप युवती हैं तो यह और भी जरूरी है. हर युवती को यह जानना होगा कि वित्तीय स्वतंत्रता अच्छी शिक्षा, ठोस फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट निवेश से आती है. अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और इसे लंबे वक्त तक बरकरार रखने के लिए आपको तीन चीजों पर फोकस करना जरूरी है-

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए और स्थिर और उच्च आय अर्जित करने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है. इसलिए युवतियों को कॉलेज की शिक्षा में निवेश करना चाहिए और अपना करियर शुरू करने के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन वाले संस्थान में पढ़ाई की पूरी कोशिश करनी चाहिए. अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता होती है. बुनियादी शिक्षा और प्रारंभिक ज्ञान के बिना फाइनेंस मैनेजमेंट करना मुश्किल होगा. इस वजह से एक युवा महिला को बुनियादी वित्तीय प्रबंधन के बारे में खुद को शिक्षित करने की आवश्यकता है.

सबसे पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना होगा, फिर चाहे बात बच्चों की शिक्षा की हो या रिटायरमेंट के बाद की लाइफस्टाइल की. फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय महंगाई को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. चाहें तो एक योग्य फाइनेंशियल प्लानर से परामर्श कर सकती हैं लेकिन अपने स्तर पर रिसर्च करना भी महत्वपूर्ण है. वित्तीय साधनों की जानकारी हासिल करने के लिए आप प्रमाणिक वेबसाइट्स पर जा सकती हैं.

एक बात का ध्यान रखें कि उसी फाइनेंशियल प्लानिंग को चुनने के चक्कर में न पड़ें, जिसे दूसरे लोग चुन रहे हैं. आपको अपने जोखिम की भूख, वित्तीय लक्ष्यों और जिंदगी के विभिन्न पड़ावों की जरूरतों के अनुसार खुद का कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चुनने की जरूरत है. अपने वित्तीय लक्ष्यों के रियलिस्टिक असेसमेंट के अलावा आपको अप्रत्याशित संकट के हालात जैसे तलाक, मौत, आदि के लिए भी योजना बनानी होगी. यह महत्वपूर्ण है कि आप अप्रत्याशित त्रासदी या संकट के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में भी वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखें.

अगर आपने अपना करियर अभी शुरू ही किया है, तो आपको छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों ही तरह के लक्ष्यों के लिए निवेश शुरू करना होगा. आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके जिन इंस्ट्रूमेंट को निवेश के लिए चुन रही हैं, उनमें पैसा लगाने के लिए जरूरत से अधिक उधार न लेना पड़े. स्मार्ट निवेश के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि रिस्क विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के बीच बंटा रहे. एक हाई-रिस्क वोला साधन जैसे इक्विटी की भरपाई के लिए बॉन्ड जैसे स्थिर आय देने वाले साधन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए. आपका निवेश फंड इक्विटी, डेट, जीवन बीमा, रियल एस्टेट आदि का विवेकपूर्ण संयोजन होना चाहिए.

इक्विटी एक अच्छा निवेश विकल्प है. लंबी अवधि की जरूरतों जैसे रिटायरमेंट फाइनेंस की प्लानिंग के लिए एक सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से इक्विटी म्यूचुअल फंड (ईएमएफ) का चयन करना और भी स्मार्ट होगा. आपको एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में भी निवेश करना चाहिए, भले ही आप युवा हों, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे कम उम्र में भी आ सकते हैं. आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए, आपको लिक्विड फंड्स को बनाने में भी निवेश करना चाहिए.

अपनी शॉर्ट-टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए एफडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, डेट फंड और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (एफएमपी) जैसे विकल्पों में निवेश करना उचित है. एक और अच्छा तरीका है कि बचत खाते में एक विशिष्ट सीमा से अधिक पैसा हो जाने पर समय-समय पर इसे एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफर करना. यह भी ध्यान रखें कि आप आपात स्थिति के लिए लिक्विडिटी की बचत करते हुए अधिक लाभ कमाते हैं.

Article By: प्रभाकर तिवारी, सीएमओ, एंजेल ब्रोकिंग

